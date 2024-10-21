Армия РФ массированно обстреляла Покровский район Донецкой области — есть погибшие и раненые

Российская армия 21 октября обстреляла Покровский район в Донецкой области, в результате этого погибли три человека, еще двое получили ранения.

Россия масштабно обстреливает населённые пункты Покровского района

21 октября в Донецкой области погибли три человека в результате российских обстрелов.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

В Мирнограде 2 погибших и 1 ранен, повреждено 15 многоэтажек, 14 хозяйственных построек, 2 гаража, магазин и торговый павильон.

Еще один человек погиб и один ранен в Курахово. Там также повреждена 5-этажка и админздание. Поделиться

Что известно об обстреле Россией Донбасса

Российские войска 18 августа ударили из артиллерии по городу Мирноград Донецкой области. В результате обстрела погибла женщина и еще одна женщина была ранена.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в результате российской атаки 1 человек погиб и 1 ранен. Россияне обстреляли город из артиллерии — попали в частный дом.