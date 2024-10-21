Армия РФ массированно обстреляла Покровский район Донецкой области — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ массированно обстреляла Покровский район Донецкой области — есть погибшие и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Мирноград
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Российская армия 21 октября обстреляла Покровский район в Донецкой области, в результате этого погибли три человека, еще двое получили ранения.

Главные тезисы

  • Массированные обстрелы Покровского района в Донецкой области привели к гибели трех человек и ранению двоих.
  • Российская армия наносит удары по мирному населению, повреждая жилые дома, хозяйственные постройки и инфраструктуру.
  • Систематические обстрелы российской армии в Донецкой области нарушают международное право и приводят к человеческим жертвам.

Россия масштабно обстреливает населённые пункты Покровского района

21 октября в Донецкой области погибли три человека в результате российских обстрелов.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

В Мирнограде 2 погибших и 1 ранен, повреждено 15 многоэтажек, 14 хозяйственных построек, 2 гаража, магазин и торговый павильон.

Еще один человек погиб и один ранен в Курахово. Там также повреждена 5-этажка и админздание.

Что известно об обстреле Россией Донбасса

Российские войска 18 августа ударили из артиллерии по городу Мирноград Донецкой области. В результате обстрела погибла женщина и еще одна женщина была ранена.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в результате российской атаки 1 человек погиб и 1 ранен. Россияне обстреляли город из артиллерии — попали в частный дом.

По его словам, погибла женщина 1941 года рождения, также была ранена 56-летняя женщина. Повреждены 3 дома.

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