Армия РФ массированно обстреляла Покровский район Донецкой области — есть погибшие и раненые

Российская армия 21 октября обстреляла Покровский район в Донецкой области, в результате этого погибли три человека, еще двое получили ранения.
Главные тезисы
- Массированные обстрелы Покровского района в Донецкой области привели к гибели трех человек и ранению двоих.
- Российская армия наносит удары по мирному населению, повреждая жилые дома, хозяйственные постройки и инфраструктуру.
- Систематические обстрелы российской армии в Донецкой области нарушают международное право и приводят к человеческим жертвам.
Россия масштабно обстреливает населённые пункты Покровского района
21 октября в Донецкой области погибли три человека в результате российских обстрелов.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
В Мирнограде 2 погибших и 1 ранен, повреждено 15 многоэтажек, 14 хозяйственных построек, 2 гаража, магазин и торговый павильон.
Что известно об обстреле Россией Донбасса
Российские войска 18 августа ударили из артиллерии по городу Мирноград Донецкой области. В результате обстрела погибла женщина и еще одна женщина была ранена.
Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в результате российской атаки 1 человек погиб и 1 ранен. Россияне обстреляли город из артиллерии — попали в частный дом.
По его словам, погибла женщина 1941 года рождения, также была ранена 56-летняя женщина. Повреждены 3 дома.
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