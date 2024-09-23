Покровск остается главной целью армии РФ ― разведка Британии

Российская армия направляет основные усилия на Покровское направление, потому что город Покровск остается главной целью для оккупационных войск. По данным британской разведки, ВС РФ находятся в 8 км от города.
Главные тезисы
- Покровск остается главной целью для оккупационных войск РФ по данным британской разведки.
- ВС РФ сосредотачивают главные усилия на захвате Покровска, что свидетельствует о значимости этого города для российских войск.
- Покровск является стратегическим городом из-за близости к границе с Днепропетровской областью.
Покровск остается главной целью армии РФ
На этом направлении сосредоточены основные усилия оккупационных войск и, по данным британской разведки, им удалось занять несколько важных позиций.
ВС РФ могли занять Гродовку и Украину, которые находятся на востоке и юге от Покровска соответственно.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 September 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 23, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/23YZ3KJeCd #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/hGG58OUINI
Оккупационные войска находятся в 8 км от города, сообщает британская разведка.
По данным DeepStateMAP, российская армия занимает позиции в 10 км от Покровска.
Ситуация на Покровском направлении
Это один из самых горячих отрезков фронта в течение последних месяцев. Каждый день фиксируется несколько десятков штурмовых действий армии РФ.
Три недели назад главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силам обороны удалось остановить интенсивное наступление российских военных. До этого армия РФ ежедневно захватывала населенные пункты на Покровском направлении.
Ситуация на отрезке остается сложной. Согласно данным Генштаба, 22 сентября ВСУ отразили 35 атак на Покровском направлении и 165 в целом.
Покровск является важной целью для армии РФ, потому что город находится близи границы с Днепропетровской областью. Оккупационные войска хотят захватить все административные территории Донецкой и Луганской областей.
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