Покровск остается главной целью армии РФ ― разведка Британии

Российская армия направляет основные усилия на Покровское направление, потому что город Покровск остается главной целью для оккупационных войск. По данным британской разведки, ВС РФ находятся в 8 км от города.

Покровск остается главной целью армии РФ

На этом направлении сосредоточены основные усилия оккупационных войск и, по данным британской разведки, им удалось занять несколько важных позиций.

ВС РФ могли занять Гродовку и Украину, которые находятся на востоке и юге от Покровска соответственно.

Украинские подкрепления, городские районы и украинская оборона, по всей вероятности, способствовали замедлению продвижения войск РФ по оси на прошлой неделе. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 September 2024.



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Оккупационные войска находятся в 8 км от города, сообщает британская разведка.

По данным DeepStateMAP, российская армия занимает позиции в 10 км от Покровска.

Армия РФ пытается захватить город

Ситуация на Покровском направлении

Это один из самых горячих отрезков фронта в течение последних месяцев. Каждый день фиксируется несколько десятков штурмовых действий армии РФ.

Три недели назад главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силам обороны удалось остановить интенсивное наступление российских военных. До этого армия РФ ежедневно захватывала населенные пункты на Покровском направлении.

Ситуация на отрезке остается сложной. Согласно данным Генштаба, 22 сентября ВСУ отразили 35 атак на Покровском направлении и 165 в целом.