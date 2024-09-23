Покровськ залишається головною ціллю армії РФ ― розвідка Британії

Російська армія спрямовує основні зусилля на Покровський напрямок, бо місто Покровськ залишається головною ціллю для окупаційних військ. За даними британської розвідки, ЗС РФ знаходяться у 8 км від міста.

Покровськ залишається головною ціллю армії РФ

На цьому напрямку зосереджені основні зусилля окупаційних військ і, за даними британської розвідки, їм вдалось зайняти декілька важливих позицій.

ЗС РФ могли зайняти Гродівку та Українськ, які знаходяться на сході та півдні від Покровська відповідно.

Українські підкріплення, міські райони та українська оборона, ймовірно, сприяли уповільненню просування військ РФ по осі минулого тижня. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 September 2024.



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Окупаційні війська знаходяться у 8 км від міста, повідомляє британська розвідка.

За даними DeepStateMAP, російська армія займає позиції у 10 км від Покровська.

Армія РФ намагається захопити місто

Ситуація на Покровському напрямку

Це один з найгарячіших відтинків фронту протягом останніх місяців. Щодня фіксується декілька десятків штурмових дій армії РФ.

Три тижні тому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Силам оборони вдалось зупинити інтенсивний наступ російських військових. До того російські військові чи не щодня захоплювали населені пункти на Покровському напрямку.

Ситуація на відтинку залишається складною. Згідно з даними Генштабу, 22 вересня ЗСУ відбили 35 атак на Покровському напрямку та 165 загалом.