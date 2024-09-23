Покровськ залишається головною ціллю армії РФ ― розвідка Британії
Категорія
Україна
Дата публікації

Покровськ залишається головною ціллю армії РФ ― розвідка Британії

Покровськ
Джерело:  Укрінформ

Російська армія спрямовує основні зусилля на Покровський напрямок, бо місто Покровськ залишається головною ціллю для окупаційних військ. За даними британської розвідки, ЗС РФ знаходяться у 8 км від міста.

Головні тези:

  • Місто Покровськ залишається головною ціллю для окупаційних військ РФ за даними британської розвідки.
  • ЗС РФ зосереджують основні зусилля на захопленні Покровська, що свідчить про важливість цього міста для російських військ.
  • Покровськ є стратегічним містом через близькість до кордону з Дніпропетровською областю. 

Покровськ залишається головною ціллю армії РФ

На цьому напрямку зосереджені основні зусилля окупаційних військ і, за даними британської розвідки, їм вдалось зайняти декілька важливих позицій.

ЗС РФ могли зайняти Гродівку та Українськ, які знаходяться на сході та півдні від Покровська відповідно.

Українські підкріплення, міські райони та українська оборона, ймовірно, сприяли уповільненню просування військ РФ по осі минулого тижня.

Окупаційні війська знаходяться у 8 км від міста, повідомляє британська розвідка.

За даними DeepStateMAP, російська армія займає позиції у 10 км від Покровська.

Армія РФ намагається захопити місто

Ситуація на Покровському напрямку

Це один з найгарячіших відтинків фронту протягом останніх місяців. Щодня фіксується декілька десятків штурмових дій армії РФ. 

Три тижні тому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Силам оборони вдалось зупинити інтенсивний наступ російських військових. До того російські військові чи не щодня захоплювали населені пункти на Покровському напрямку.

Ситуація на відтинку залишається складною. Згідно з даними Генштабу, 22 вересня ЗСУ відбили 35 атак на Покровському напрямку та 165 загалом.

Покровськ є важливою ціллю для армії РФ, бо це місто поблизу кордону з Дніпропетровською областю. Окупаційні війська хочуть захопити усі адміністративні території Донеччини та Луганщини.

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