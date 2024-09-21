Військовий експерт прогнозує черговий наступ російських окупантів на Покровськ

Сили оборони України три тижні тому змогли зупинити інтенсивне просування армії РФ на Покровському напрямку, але військовий експерт Денис Попович впевнений, що найближчим часом загарбники знову підуть на місто. Вони поки не мають резервів для чергового наступу.

Коли армія РФ знову піде на Покровськ

Загарбники намагаються розвинути інший сценарій, тому переключились на південь. Вони хочуть оточити ЗСУ поблизу Нетайлового.

Це «нетайлівська кишеня» — так її називаємо. Вони хочуть там замкнути це кільце оточення або змусити нас звідти відступити для того, щоб створити додаткову загрозу на Курахове (курахівський напрямок так само тривожний), ― сказав Попович. Поширити

На Покровському виступі росіян також цікавлять населені пункти Селидове та Українськ. Вони намагатимуться захопити їх найближчим часом.

Російська армія поки що не може здійснити черговий наступ на Покровськ через нестачу резервів. Підкріплення тимчасово неможливе через Курську операцію Сил оборони України.

Тут не треба мати ілюзій: наступ на Покровськ буде і, очевидно, найближчим часом це буде відбуватися, ― сказав експерт. Поширити

За даними на вечір 21 вересня, російська армія знаходиться у 10 км від міста.

ЗСУ зупинили наступ на Покровському напрямку

Відтинок фронту є одним з найгарячіших. Щодня у зведеннях Генштабу фіксується декілька десятків бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ на Покровському напрямку.

Після окупації Авдіївки у лютому 2024 року російські війська стали активно просуватись до Покровська. Це найбільший населений пункт неподалік кордону з Дніпропетровською областю.

Путінський режим хоче захопити повністю адміністративні території Донеччини та Луганщини, тому окупаційні війська йдуть вперед і не рахують втрат.