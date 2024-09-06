Курахівський та Покровський напрямки залишаються найгарячішими на фронті

Найгарячіше 6 вересня було на Курахівському та Покровському напрямках. Загалом від початку доби відбулося 102 бойових зіткнення між ЗСУ та армією РФ.
Головні тези:
- Найбільш напружена ситуація 6 вересня на Курахівському та Покровському напрямках.
- Загалом з початку доби сталися 102 бойових зіткнення між ЗСУ та армією РФ.
- Сили оборони вдало відбили більшість атак ворога на різних напрямках, що свідчить про стійкість українських захисників.
- Аналіз ситуації на фронті вказує на активність ворога на деяких напрямках, що потребує підвищеної уваги та вживання заходів безпеки.
Актуальна ситуація 6 вересня на різних напрямках фронту
Оперативна інформація станом на 16.00 06.09.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Сьогодні на Харківському напрямку росіяни здійснили одну атаку поблизу Вовчанська, де наразі триває боєзіткнення. На Куп’янському напрямку ворог 12 разів проводив наступальні дії неподалік Синьківки, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки. Вісім атак — зупинено, чотири — продовжуються. Також окупанти вдарили НАРами у район Стельмахівки та Петропавлівки.
На Лиманському напрямку загарбницька армія дев’ять разів атакувала позиції наших захисників біля Новоєгорівки, Дружелюбівки, Чернещини, Тернів, Торського та Діброви. П’ять боїв завершено, чотири — триває.
На Сіверському напрямку впродовж дня ворог наступав поблизу Верхньокам’янського та Спірного. Два боєзіткнення продовжуються поблизу Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку противник здійснив три штурмові дії неподалік Григорівки, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили атаки ворога.
На Торецькому напрямку окупанти здійснили п’ять атак — наступали біля Торецька та Неліпівки. Чотири атаки завершено, ще одна — триває.
Крім того, загарбники завдали авіаударів по Торецьку та Дружбі.
На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка та Михайлівка. Найбільш активні дії ворога спостерігаються поблизу Новогродівки, де відбулося більше третини усіх наступальних дій. Загалом, Сили оборони відбили 20 атак, сім боєзіткнень — продовжуються. Втрати противника уточнюються. Також ворог завдав авіаудару у районі Олександрополя.
Напружена ситуація на Курахівському напрямку, де загарбники 32 рази атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. Шість боїв досі тривають.
На Времівському напрямку ворог провів п’ять штурмових дій поблизу Водяного та Старомайорська. Атаки зупинено.
На Придніпровському напрямку відбито п’ять ворожих атак, противник успіху не мав.
Втрати армії РФ станом на 6 вересня 2024 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.09.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 622 720 (+1 170) осіб,
танків — 8 631 (+7) од,
бойових броньованих машин — 16 878 (+9) од,
артилерійських систем — 17 745 (+20) од,
РСЗВ — 1 178 (+1) од,
засобів ППО — 941 (+1) од,
літаків — 368 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14 732 (+74) од,
крилатих ракет — 2 587 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 24 116 (+72) од,
спеціальної техніки — 3 037 (+13) од.
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