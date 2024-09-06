Кураховское и Покровское направления остаются самыми горячими на фронте

Горячее всего на фронте 6 сентября было на Кураховском и Покровском направлениях. Всего с начала суток произошло 102 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
Главные тезисы
- На Кураховском и Покровском направлениях произошло 102 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.
- На Покровском направлении враг совершил штурмовые действия в нескольких населенных пунктах, активность наблюдается около Новогродовки.
- Напряженная ситуация также присутствует на Времивском и Приднепровском направлениях, где враг проводил атаки, однако не добился успеха.
Актуальная ситуация 6 сентября по разным направлениям фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 06.09.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня на Харьковском направлении россияне совершили одну атаку вблизи Волчанска, где сейчас идет боестолкновение. На Купянском направлении враг 12 раз проводил наступательные действия недалеко от Синьковки, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки. Восемь атак — остановлены, четыре — продолжаются. Также оккупанты ударили НАРами в район Стельмаховки и Петропавловки.
На Лиманском направлении захватническая армия девять раз атаковала позиции наших защитников у Новоегоровки, Дружелюбовки, Чернещины, Тернов, Торского и Дибровы. Пять боев завершено, четыре — продолжается.
На Северском направлении в течение дня враг наступал вблизи Верхнекаменского и Спорного. Два боестолкновения продолжаются вблизи Верхнекаменского.
На Краматорском направлении противник совершил три штурмовых действия недалеко от Григоровки, Временного Яра и Андреевки. Силы обороны отразили атаки врага.
На Торецком направлении оккупанты совершили пять атак — наступали возле Торецка и Нелиповки. Четыре атаки завершены, еще одна — продолжается.
Кроме того, захватчики нанесли авиаудары по Торецку и Дружбе.
На Покровском направлении россияне совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Сухая Балка, Александрополь, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Новогродовка и Михайловка. Наиболее активные действия врага наблюдаются вблизи Новогродовки, где произошло более трети всех наступательных действий. В целом, Силы обороны отразили 20 атак, семь боестолкновений — продолжаются. Утраты противника уточняются. Также враг нанес авиаудару в районе Александрополя.
Напряженная ситуация на Кураховском направлении, где захватчики 32 раза атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки и Георгиевки. Шесть боев до сих пор продолжаются.
На Времивском направлении враг провел пять штурмовых действий вблизи Водяного и Старомайорска. Атаки остановлены.
На Приднепровском направлении отражены пять вражеских атак, противник успеха не имел.
Утраты армии РФ по состоянию на 6 сентября 2024 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.09.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 622 720 (+1 170) человек,
танков — 8 631 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 16 878 (+9) ед,
артиллерийских систем — 17 745 (+20) ед,
РСЗО — 1 178 (+1) ед,
средств ПВО — 941 (+1) ед,
самолетов — 368 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 14 732 (+74) ед,
крылатых ракет — 2 587 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 24 116 (+72) ед,
специальной техники — 3037 (+13) ед.
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