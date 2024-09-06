Кураховское и Покровское направления остаются самыми горячими на фронте

Оперативная информация по состоянию на 16.00 06.09.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня на Харьковском направлении россияне совершили одну атаку вблизи Волчанска, где сейчас идет боестолкновение. На Купянском направлении враг 12 раз проводил наступательные действия недалеко от Синьковки, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки. Восемь атак — остановлены, четыре — продолжаются. Также оккупанты ударили НАРами в район Стельмаховки и Петропавловки.

На Лиманском направлении захватническая армия девять раз атаковала позиции наших защитников у Новоегоровки, Дружелюбовки, Чернещины, Тернов, Торского и Дибровы. Пять боев завершено, четыре — продолжается.

На Северском направлении в течение дня враг наступал вблизи Верхнекаменского и Спорного. Два боестолкновения продолжаются вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении противник совершил три штурмовых действия недалеко от Григоровки, Временного Яра и Андреевки. Силы обороны отразили атаки врага.