Военный эксперт прогнозирует очередное наступление российских оккупантов на Покровск
Категория
Украина
Дата публикации

Военный эксперт прогнозирует очередное наступление российских оккупантов на Покровск

Покровск
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Источник:  NV

Силы обороны Украины три недели назад смогли остановить интенсивное продвижение армии РФ на Покровском направлении, но военный эксперт Денис Попович уверен, что в ближайшее время захватчики пойдут на город. У них пока нет резервов для очередного наступления.

Главные тезисы

  • Российские захватчики планируют очередное наступление на Покровск и другие населенные пункты в Донбассе.
  • Оккупационные войска пытаются захватить стратегические позиции украинских Сил обороны вблизи покровского выступления.
  • Российская армия пока не имеет резервов наступления на Покровск.

Когда армия РФ снова пойдет на Покровск

Захватчики пытаются развить другой сценарий, поэтому переключились на юг. Они хотят оцепить ВСУ вблизи Нетайлового.

Это «нетайловский карман» — так его называем. Они хотят там замкнуть это кольцо окружения или заставить нас оттуда отступить для того, чтобы создать дополнительную угрозу на Курахово (кураховское направление также тревожное), ― сказал Попович.

На Покровском выступлении россиян также интересуют населенные пункты Селидово и Украинск. Они постараются захватить их в ближайшее время.

Российская армия пока не может осуществить очередное наступление на Покровск из-за нехватки резервов. Подкрепление временно невозможно из-за Курской операции Сил обороны Украины.

Здесь не нужно питать иллюзий: наступление на Покровск будет и, очевидно, в ближайшее время это будет происходить, ― сказал эксперт.

По данным на вечер 21 сентября, российская армия находится в 10 км от города.

ВСУ остановили наступление на Покровском направлении

Отрезок фронта является одним из самых горячих. Каждый день в сводках Генштаба фиксируется несколько десятков боевых столкновений между ВСУ и армией РФ на Покровском направлении.

После оккупации Авдеевки в феврале 2024 года российские войска стали активно продвигаться в сторону Покровска. Это самый большой населенный пункт недалеко от границы с Днепропетровской областью.

Путинский режим хочет захватить полностью административные территории Донбасса и Луганщины, поэтому оккупационные войска идут вперед и не считают потери.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что удалось остановить продвижение армии РФ на Покровском направлении. Зеленский подтвердил эту информацию.

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