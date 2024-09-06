Ситуация накаляется на Покровском и Кураховском направлениях

В течение 5-6 сентября армия РФ не оставляла попыток прорваться вперед на 11 направлениях фронта, где в общей сложности произошло 181 боевое столкновение. 87 атак со стороны врага зафиксировано на Покровском и Кураховском направлениях.
Главные тезисы
- Украинские защитники отразили 7 штурмов на Харьковском направлении и 36 на Кураховском направлении.
- Общие боевые потери российских войск с 24.02.22 по 06.09.24 ориентировочно составили более 622 тыс. человек.
- На Покровском направлении украинские защитники отразили 51 атаку врага.
Ситуация на фронте 5-6 сентября:
На Харьковском направлении украинские защитники отразили 7 штурмов противника;
На Купянском направлении произошло 15 боестолкновений;
На Лиманском направлении армия РФ 17 раз пыталась прорваться вперед;
На Северском направлении велось 10 боев. Наши воины остановили все попытки противника прорвать оборону в районах Верхнекаменного, Выемки и Спорного.
На Краматорском направлении зафиксировано 14 атак врага;
На Торецком направлении сообщается о 16 боях с российскими оккупантами;
На Кураховском направлении украинские защитники смогли отразить 36 штурмов врага вблизи Лисовки, Украинской, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки;
На Времивском направлении российские захватчики 11 раз пытались прорваться вперед;
На Ореховском направлении Силы обороны Украины отразили штурм противника неподалеку от Роботиного.
На Приднепровском направлении противник трижды атаковал позиции украинских войск;
Потери армии РФ по состоянию на 6 сентября 2024 года:
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.09.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 622 720 (+1 170) человек,
танков — 8 631 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 16 878 (+9) ед,
артиллерийских систем — 17 745 (+20) ед,
РСЗО — 1 178 (+1) ед,
средств ПВО — 941 (+1) ед,
самолетов — 368 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 14 732 (+74) ед,
крылатых ракет — 2 587 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 24 116 (+72) ед,
специальной техники — 3037 (+13) ед.
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