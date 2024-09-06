Ситуация накаляется на Покровском и Кураховском направлениях
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация накаляется на Покровском и Кураховском направлениях

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

В течение 5-6 сентября армия РФ не оставляла попыток прорваться вперед на 11 направлениях фронта, где в общей сложности произошло 181 боевое столкновение. 87 атак со стороны врага зафиксировано на Покровском и Кураховском направлениях.

Главные тезисы

  • Украинские защитники отразили 7 штурмов на Харьковском направлении и 36 на Кураховском направлении.
  • Общие боевые потери российских войск с 24.02.22 по 06.09.24 ориентировочно составили более 622 тыс. человек.
  • На Покровском направлении украинские защитники отразили 51 атаку врага.

Ситуация на фронте 5-6 сентября:

На Харьковском направлении украинские защитники отразили 7 штурмов противника;

На Купянском направлении произошло 15 боестолкновений;

На Лиманском направлении армия РФ 17 раз пыталась прорваться вперед;

На Северском направлении велось 10 боев. Наши воины остановили все попытки противника прорвать оборону в районах Верхнекаменного, Выемки и Спорного.

На Краматорском направлении зафиксировано 14 атак врага;

На Торецком направлении сообщается о 16 боях с российскими оккупантами;

На Покровском направлении наши защитники отражали 51 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Сухая Балка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки.

На Кураховском направлении украинские защитники смогли отразить 36 штурмов врага вблизи Лисовки, Украинской, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки;

На Времивском направлении российские захватчики 11 раз пытались прорваться вперед;

На Ореховском направлении Силы обороны Украины отразили штурм противника неподалеку от Роботиного.

На Приднепровском направлении противник трижды атаковал позиции украинских войск;

Потери армии РФ по состоянию на 6 сентября 2024 года:

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 622 720 (+1 170) человек,

  • танков — 8 631 (+7) ед,

  • боевых бронированных машин — 16 878 (+9) ед,

  • артиллерийских систем — 17 745 (+20) ед,

  • РСЗО — 1 178 (+1) ед,

  • средств ПВО — 941 (+1) ед,

  • самолетов — 368 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 14 732 (+74) ед,

  • крылатых ракет — 2 587 (+0) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 24 116 (+72) ед,

  • специальной техники — 3037 (+13) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Германия заказала для Украины 17 систем IRIS-T
IRIS-T
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Возле Львова вспыхнул пожар после атаки российских дронов
Андрей Садовой
пожар
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 27 дронов во время новой атаки РФ на Украину
пожар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?