Ситуація загострюється на Покровському та Курахівському напрямках
Категорія
Україна
Дата публікації

Ситуація загострюється на Покровському та Курахівському напрямках

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Протягом 5-6 вересня армія РФ не полишала спроб прорватися вперед на 11 напрямках фронту, де загалом відбулося 181 бойове зіткнення. 87 атак з боку ворога зафіксовано на Покровському та Курахівському напрямках.

Головні тези:

  • Українські захисники відбили 7 штурмів на Харківському напрямку та 36 на Курахівському напрямку.
  • Загальні бойові втрати російських військ з 24.02.22 по 06.09.24 орієнтовно склали понад 622 тис. осіб.
  • На Покровському напрямку українські захисники відбили 51 атаку ворога.

Ситуація на фронті 5-6 вересня:

На Харківському напрямку українські захисники відбили 7 штурмів противника;

На Куп’янському напрямку відбулося 15 боєзіткнень;

На Лиманському напрямку армія РФ 17 разів намагалася прорватися вперед;

На Сіверському напрямку точилося 10 боїв. Наші воїни зупинили усі спроби противника прорвати оборону у районах Верхньокам’янського, Виїмки та Спірного.

На Краматорському напрямку зафіксовано 14 атак ворога;

На Торецькому напрямку повідомляється про 16 боїв з російськими окупантами;

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 51 ворожу штурмову дію в районах населених пунктів Суха Балка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.

На Курахівському напрямку українські захисники змогли відбити 36 штурмів ворога поблизу Лисівки, Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки;

На Времівському напрямку російські загарбники 11 разів намагалися прорватися вперед;

На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили штурм противника неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку противник тричі атакував позиції українських військ;

Втрати армії РФ станом на 6 вересня 2024 року:

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 622 720 (+1 170) осіб,

  • танків — 8 631 (+7) од,

  • бойових броньованих машин — 16 878 (+9) од,

  • артилерійських систем — 17 745 (+20) од,

  • РСЗВ — 1 178 (+1) од,

  • засобів ППО — 941 (+1) од,

  • літаків — 368 (+0) од,

  • гелікоптерів — 328 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14 732 (+74) од,

  • крилатих ракет — 2 587 (+0) од,

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 24 116 (+72) од,

  • спеціальної техніки — 3 037 (+13) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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