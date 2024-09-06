Ситуація загострюється на Покровському та Курахівському напрямках

Протягом 5-6 вересня армія РФ не полишала спроб прорватися вперед на 11 напрямках фронту, де загалом відбулося 181 бойове зіткнення. 87 атак з боку ворога зафіксовано на Покровському та Курахівському напрямках.
Головні тези:
- Українські захисники відбили 7 штурмів на Харківському напрямку та 36 на Курахівському напрямку.
- Загальні бойові втрати російських військ з 24.02.22 по 06.09.24 орієнтовно склали понад 622 тис. осіб.
- На Покровському напрямку українські захисники відбили 51 атаку ворога.
Ситуація на фронті 5-6 вересня:
На Харківському напрямку українські захисники відбили 7 штурмів противника;
На Куп’янському напрямку відбулося 15 боєзіткнень;
На Лиманському напрямку армія РФ 17 разів намагалася прорватися вперед;
На Сіверському напрямку точилося 10 боїв. Наші воїни зупинили усі спроби противника прорвати оборону у районах Верхньокам’янського, Виїмки та Спірного.
На Краматорському напрямку зафіксовано 14 атак ворога;
На Торецькому напрямку повідомляється про 16 боїв з російськими окупантами;
На Курахівському напрямку українські захисники змогли відбити 36 штурмів ворога поблизу Лисівки, Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки;
На Времівському напрямку російські загарбники 11 разів намагалися прорватися вперед;
На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили штурм противника неподалік Роботиного.
На Придніпровському напрямку противник тричі атакував позиції українських військ;
Втрати армії РФ станом на 6 вересня 2024 року:
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.09.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 622 720 (+1 170) осіб,
танків — 8 631 (+7) од,
бойових броньованих машин — 16 878 (+9) од,
артилерійських систем — 17 745 (+20) од,
РСЗВ — 1 178 (+1) од,
засобів ППО — 941 (+1) од,
літаків — 368 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14 732 (+74) од,
крилатих ракет — 2 587 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 24 116 (+72) од,
спеціальної техніки — 3 037 (+13) од.
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