Армия РФ обстреляла Покровскую громаду Донеччины — погибли три человека
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Покровскую громаду Донеччины — погибли три человека

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Покровск
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24 октября в результате обстрелов российской армии в Покровской громаде Донецкой области погибли три человека.

Главные тезисы

  • Российская армия обстреляла Покровскую громаду, что привело к гибели трех человек.
  • Покровск и его окрестности постоянно подвергаются атакам со стороны российских войск.
  • 80% критической инфраструктуры Покровской громады было разрушено в результате вражеских атак.
  • Глава Донецкой ОВА призвал граждан эвакуироваться из района, подвергшегося обстрелам.

Россия убила в Покровской громаде трех человек

В Зеленом погибли два человека 58 и 65 лет. Также там повреждены три дома. Кроме того, в Даченском погибла 63-летняя женщина, поврежден дом.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Чиновник подчеркнул, что "Покровск и его окрестности — постоянная мишень для россиян" и призвал граждан эвакуироваться.

В Покровске армия РФ разрушила 80% критической инфраструктуры

По состоянию на 24 октября в Покровске из-за вражеских атак разрушены 80% критической инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении Покровской MBA.

По состоянию на сегодняшний день уже разрушены 80% критической инфраструктуры города. Враг цинично разрушает все, от чего зависит жизнедеятельность общества.

Отмечается, что за прошедшие сутки под ударом российских войск оказался частный сектор северной части Покровска. В зону обстрела попали два частных дома.

В результате вражеского обстрела перебита газовая труба. Без газоснабжения остались 54 абонента. Обошлось без пострадавших.

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