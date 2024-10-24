Армия РФ обстреляла Покровскую громаду Донеччины — погибли три человека

24 октября в результате обстрелов российской армии в Покровской громаде Донецкой области погибли три человека.
Главные тезисы
- Российская армия обстреляла Покровскую громаду, что привело к гибели трех человек.
- Покровск и его окрестности постоянно подвергаются атакам со стороны российских войск.
- 80% критической инфраструктуры Покровской громады было разрушено в результате вражеских атак.
- Глава Донецкой ОВА призвал граждан эвакуироваться из района, подвергшегося обстрелам.
Россия убила в Покровской громаде трех человек
В Зеленом погибли два человека 58 и 65 лет. Также там повреждены три дома. Кроме того, в Даченском погибла 63-летняя женщина, поврежден дом.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
В Покровске армия РФ разрушила 80% критической инфраструктуры
По состоянию на 24 октября в Покровске из-за вражеских атак разрушены 80% критической инфраструктуры.
Об этом говорится в сообщении Покровской MBA.
Отмечается, что за прошедшие сутки под ударом российских войск оказался частный сектор северной части Покровска. В зону обстрела попали два частных дома.
В результате вражеского обстрела перебита газовая труба. Без газоснабжения остались 54 абонента. Обошлось без пострадавших.
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