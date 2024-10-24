Армия РФ обстреляла Покровскую громаду Донеччины — погибли три человека

24 октября в результате обстрелов российской армии в Покровской громаде Донецкой области погибли три человека.

Россия убила в Покровской громаде трех человек

В Зеленом погибли два человека 58 и 65 лет. Также там повреждены три дома. Кроме того, в Даченском погибла 63-летняя женщина, поврежден дом.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Чиновник подчеркнул, что "Покровск и его окрестности — постоянная мишень для россиян" и призвал граждан эвакуироваться. Поделиться

В Покровске армия РФ разрушила 80% критической инфраструктуры

По состоянию на 24 октября в Покровске из-за вражеских атак разрушены 80% критической инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении Покровской MBA.

По состоянию на сегодняшний день уже разрушены 80% критической инфраструктуры города. Враг цинично разрушает все, от чего зависит жизнедеятельность общества. Поделиться

Отмечается, что за прошедшие сутки под ударом российских войск оказался частный сектор северной части Покровска. В зону обстрела попали два частных дома.