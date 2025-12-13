Покровський і Костянтинівський напрямки залишаються найгарячішими на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Покровський і Костянтинівський напрямки залишаються найгарячішими на фронті

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Від початку доби на фронті відбулось 53 бойових зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

Головні тези:

  • Покровський і Костянтинівський напрямки залишаються найгарячішими на фронті в Україні.
  • Українські захисники відбили численні атаки та утримують позиції, завдаючи ворогові великих втрат.
  • Російський ворог спробував продовжити авансування у районах населених пунктів, проте зустрів твердий опір українських військових.

Актуальна ситуація на фронті 13 грудня

Оперативна інформація станом на 16:00 13.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 78 обстрілів.

  • На Південно-Слобожанському напрямку відбулось п’ять атак ворога у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ та у бік населеного пункту Синельникове. Ще один бій триває.

  • На Куп’янському напрямку ворог один раз безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у бік населеного пункту Моначинівка.

  • На Лиманському напрямку сьогодні відбулося сім бойових зіткнень. Ворог атакував у бік Нового Миру, Новоселівки, Дробишевого та Зарічного, бої точаться у трьох локаціях.

  • На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні три атаки у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та у бік Платонівки.

  • Сили оборони зупинили 12 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Олександро-Шультиного. Ще один бій триває.

  • На Покровському напрямку російські війська 19 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Удачне, Новомиколаївка, Дачне та у бік Софіївки, Нового-Шахового, Білицького, Родинського, Мирнограду, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки. Наші захисники вже відбили 18 атак, один бій триває.

  • На Олександрівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки противника поблизу населених пунктів Вербове, Привільне та у напрямках Олександрограда, Рибного.

  • На Гуляйпільському напрямку наші воїни відбили атаку ворожих підрозділів у бік Добропілля.

