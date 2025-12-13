Покровський і Костянтинівський напрямки залишаються найгарячішими на фронті

Оперативна інформація станом на 16:00 13.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 78 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулось п’ять атак ворога у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ та у бік населеного пункту Синельникове. Ще один бій триває.

На Куп’янському напрямку ворог один раз безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у бік населеного пункту Моначинівка.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося сім бойових зіткнень. Ворог атакував у бік Нового Миру, Новоселівки, Дробишевого та Зарічного, бої точаться у трьох локаціях.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні три атаки у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та у бік Платонівки.