Від початку доби на фронті відбулось 53 бойових зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.
Головні тези:
- Покровський і Костянтинівський напрямки залишаються найгарячішими на фронті в Україні.
- Українські захисники відбили численні атаки та утримують позиції, завдаючи ворогові великих втрат.
- Російський ворог спробував продовжити авансування у районах населених пунктів, проте зустрів твердий опір українських військових.
Актуальна ситуація на фронті 13 грудня
Оперативна інформація станом на 16:00 13.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 78 обстрілів.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулось п’ять атак ворога у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ та у бік населеного пункту Синельникове. Ще один бій триває.
На Куп’янському напрямку ворог один раз безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у бік населеного пункту Моначинівка.
На Лиманському напрямку сьогодні відбулося сім бойових зіткнень. Ворог атакував у бік Нового Миру, Новоселівки, Дробишевого та Зарічного, бої точаться у трьох локаціях.
На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні три атаки у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та у бік Платонівки.
Сили оборони зупинили 12 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Олександро-Шультиного. Ще один бій триває.
На Покровському напрямку російські війська 19 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Удачне, Новомиколаївка, Дачне та у бік Софіївки, Нового-Шахового, Білицького, Родинського, Мирнограду, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки. Наші захисники вже відбили 18 атак, один бій триває.
На Олександрівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки противника поблизу населених пунктів Вербове, Привільне та у напрямках Олександрограда, Рибного.
На Гуляйпільському напрямку наші воїни відбили атаку ворожих підрозділів у бік Добропілля.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-