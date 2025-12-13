Покровское и Константиновское направления остаются самыми горячими на фронте

Оперативная информация по состоянию на 16:00 13.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросил четыре управляемых авиационных бомбы и совершил 78 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять атак врага в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск и в сторону населенного пункта Синельниково. Еще одно сражение продолжается.

В Купянском направлении враг однажды безуспешно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону населенного пункта Моначиновка.

На Лиманском направлении сегодня произошло семь боевых столкновений. Враг атаковал в сторону Нового Мира, Новоселовки, Дробышевого и Заречного, бои ведутся в трех локациях.

На Славянском направлении противник осуществил три атаки в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и в сторону Платоновки.