Покровское и Константиновское направления остаются самыми горячими на фронте
Генштаб ВСУ
ВСУ
С начала суток на фронте произошло 53 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Главные тезисы

  • На фронте в Украине наблюдается 53 боевых столкновения с начала суток.
  • Украинские защитники держат рубежи на Покровском и Константиновском направлениях, отражая атаки врага.
  • Российские войска сталкиваются с сильным сопротивлением украинских военных, пытаясь продвинуться к населенным пунктам.

Актуальная ситуация на фронте 13 декабря

Оперативная информация по состоянию на 16:00 13.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросил четыре управляемых авиационных бомбы и совершил 78 обстрелов.

  • На Южно-Слобожанском направлении произошло пять атак врага в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск и в сторону населенного пункта Синельниково. Еще одно сражение продолжается.

  • В Купянском направлении враг однажды безуспешно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону населенного пункта Моначиновка.

  • На Лиманском направлении сегодня произошло семь боевых столкновений. Враг атаковал в сторону Нового Мира, Новоселовки, Дробышевого и Заречного, бои ведутся в трех локациях.

  • На Славянском направлении противник осуществил три атаки в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и в сторону Платоновки.

  • Силы обороны остановили 12 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Константиновки, Александро-Шультино. Еще одно сражение продолжается.

  • На Покровском направлении российские войска пытались 19 раз идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Удачное, Новониколаевка, Дачное и в сторону Софиевки, Нового-Шахового, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Покровска, Гришиного, Молодецкого, Новопавловки. Наши защитники уже отразили 18 атак, один бой продолжается.

  • На Александровском направлении украинские защитники отразили четыре атаки противника вблизи населенных пунктов Вербовое, Привольное и в направлениях Александрограда, Рыбного.

  • На Гуляйпольском направлении наши воины отразили атаку вражеских подразделений в сторону Доброполья.

