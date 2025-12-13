Покровское и Константиновское направления остаются самыми горячими на фронте

С начала суток на фронте произошло 53 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Главные тезисы
- На фронте в Украине наблюдается 53 боевых столкновения с начала суток.
- Украинские защитники держат рубежи на Покровском и Константиновском направлениях, отражая атаки врага.
- Российские войска сталкиваются с сильным сопротивлением украинских военных, пытаясь продвинуться к населенным пунктам.
Актуальная ситуация на фронте 13 декабря
Оперативная информация по состоянию на 16:00 13.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросил четыре управляемых авиационных бомбы и совершил 78 обстрелов.
На Южно-Слобожанском направлении произошло пять атак врага в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск и в сторону населенного пункта Синельниково. Еще одно сражение продолжается.
В Купянском направлении враг однажды безуспешно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону населенного пункта Моначиновка.
На Лиманском направлении сегодня произошло семь боевых столкновений. Враг атаковал в сторону Нового Мира, Новоселовки, Дробышевого и Заречного, бои ведутся в трех локациях.
На Славянском направлении противник осуществил три атаки в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и в сторону Платоновки.
Силы обороны остановили 12 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Константиновки, Александро-Шультино. Еще одно сражение продолжается.
На Покровском направлении российские войска пытались 19 раз идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Удачное, Новониколаевка, Дачное и в сторону Софиевки, Нового-Шахового, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Покровска, Гришиного, Молодецкого, Новопавловки. Наши защитники уже отразили 18 атак, один бой продолжается.
На Александровском направлении украинские защитники отразили четыре атаки противника вблизи населенных пунктов Вербовое, Привольное и в направлениях Александрограда, Рыбного.
На Гуляйпольском направлении наши воины отразили атаку вражеских подразделений в сторону Доброполья.
