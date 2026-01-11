Полярник помітив тривожні зміни в Антарктиці
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Полярник помітив тривожні зміни в Антарктиці

Що відбувається в Антарктиці
Джерело:  РБК Україна

Метеоролог-озонометрист, керівник 30-ї Української антарктичної станції Олександр Полудень поділився своїми спостереженнями щодо змін в Антарктиці. За його словами, під час останньої антарктичної експедиції українські полярники на станції "Академік Вернадський" зафіксували 4 землетруси та доволі високі температури повітря.

Головні тези:

  • Без льоду у тварин менше простору для життя. 
  • Через це рослини й тварини мігрують на південь.

Що відбувається в Антарктиці

Як зазначив полярник, йдеться про одразу чотири землетруси, епіцентри яких знаходилися приблизно за тисячу кілометрів — у районі протоки Дрейка поблизу Чилі та Аргентини.

Наш гідрологічний пост "вловив" хвилю, як цунамі. Вона була невелика, але все ж дійшла до нас. За такий період чотири землетруси — це багато. Раніше я такого не спостерігав, — зізнався Полудень.

Не можна також ігнорувати той факт, що цього сезону в районі української станції майже не утворився новий лід.

Насамперед йдеться про те, що середня температура повітря коливалася від -2 до +2 °C, а океанічна вода через солоність замерзає лише при -1,9 °C.

Температура води не опустилася достатньо низько, тому нового льоду майже не з’явилося, — заявив науковець.

Що важливо розуміти, відсутність льоду є серйозним викликом для місцевої фауни.

Для антарктичних тварин лід — це як ліс: він слугує укриттям від хижаків і територією для харчування.

Наукова спільнота пов’язує ці процеси із наслідками глобального потепління.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Збільшення кислотності океанів загрожуватиме акулам — дані дослідження
акула
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці визнали свою помилку під час дослідження Сонця
Сонце не настільки досліджене, як вважалося раніше
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Чи живуть люди у "Матриці" — результати дослідження
Матриця

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?