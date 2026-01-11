Полярник помітив тривожні зміни в Антарктиці

Метеоролог-озонометрист, керівник 30-ї Української антарктичної станції Олександр Полудень поділився своїми спостереженнями щодо змін в Антарктиці. За його словами, під час останньої антарктичної експедиції українські полярники на станції "Академік Вернадський" зафіксували 4 землетруси та доволі високі температури повітря.

Що відбувається в Антарктиці

Як зазначив полярник, йдеться про одразу чотири землетруси, епіцентри яких знаходилися приблизно за тисячу кілометрів — у районі протоки Дрейка поблизу Чилі та Аргентини.

Наш гідрологічний пост "вловив" хвилю, як цунамі. Вона була невелика, але все ж дійшла до нас. За такий період чотири землетруси — це багато. Раніше я такого не спостерігав, — зізнався Полудень.

Не можна також ігнорувати той факт, що цього сезону в районі української станції майже не утворився новий лід.

Насамперед йдеться про те, що середня температура повітря коливалася від -2 до +2 °C, а океанічна вода через солоність замерзає лише при -1,9 °C.

Температура води не опустилася достатньо низько, тому нового льоду майже не з'явилося, — заявив науковець.

Що важливо розуміти, відсутність льоду є серйозним викликом для місцевої фауни.

Для антарктичних тварин лід — це як ліс: він слугує укриттям від хижаків і територією для харчування.

Наукова спільнота пов’язує ці процеси із наслідками глобального потепління.