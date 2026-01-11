Полярник подметил тревожные изменения в Антарктике

Метеоролог-озонометрист, руководитель 30-й Украинской антарктической станции Александр Полудень поделился своими наблюдениями по изменениям в Антарктике. По его словам, во время последней антарктической экспедиции украинские полярники на станции "Академик Вернадский" зафиксировали 4 землетрясения и достаточно высокие температуры воздуха.

Что происходит в Антарктике

Как отметил полярник, речь идет об сразу четырех землетрясениях, эпицентры которых находились примерно за тысячу километров — в районе пролива Дрейка близ Чили и Аргентины.

Наш гидрологический пост "уловил" волну, как цунами. Она была небольшая, но дошла до нас. За такой период четыре землетрясения — это много. Раньше я такого не наблюдал, — признался Полудень.

Нельзя также игнорировать тот факт, что в этом сезоне в районе украинской станции почти не образовался новый лед.

В первую очередь речь идет о том, что средняя температура воздуха колебалась от -2 до +2 °C, а океаническая вода из-за солености замерзает только при -1,9 °C.

Температура воды не опустилась достаточно низко, поэтому нового льда почти не появилось, — заявил ученый.

Что важно понимать, отсутствие льда является серьезным вызовом для местной фауны.

Для антарктических животных лед — это как лес: он служит укрытием от хищников и территорией для питания.

Научное сообщество связывает эти процессы с последствиями глобального потепления.