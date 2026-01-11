Полярник подметил тревожные изменения в Антарктике

Метеоролог-озонометрист, руководитель 30-й Украинской антарктической станции Александр Полудень поделился своими наблюдениями по изменениям в Антарктике. По его словам, во время последней антарктической экспедиции украинские полярники на станции "Академик Вернадский" зафиксировали 4 землетрясения и достаточно высокие температуры воздуха.
Главные тезисы
- Без льда у животных меньше места для жизни.
- Поэтому растения и животные мигрируют на юг.
Что происходит в Антарктике
Как отметил полярник, речь идет об сразу четырех землетрясениях, эпицентры которых находились примерно за тысячу километров — в районе пролива Дрейка близ Чили и Аргентины.
Нельзя также игнорировать тот факт, что в этом сезоне в районе украинской станции почти не образовался новый лед.
В первую очередь речь идет о том, что средняя температура воздуха колебалась от -2 до +2 °C, а океаническая вода из-за солености замерзает только при -1,9 °C.
Что важно понимать, отсутствие льда является серьезным вызовом для местной фауны.
Научное сообщество связывает эти процессы с последствиями глобального потепления.
