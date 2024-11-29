Поліція Грузії застосувала силу проти учасників мітингу в Тбілісі — відео

У Грузії 29 листопада продовжуються масові антиурядові протести. Грузини десятками тисяч вийшли на вулиці через нове скандальне рішення проросійської влади.

Поліція жорстко розігнала демонстрантів у Тбілісі

До будівлі грузинського парламенту в Тбілісі на мирний протест вийшли десятки тисяч громадян.

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії поскаржилися, що частина протестувальників "протистоїть правоохоронцям, ображає їх словами, пошкоджує ліхтарі та інше обладнання, а також підпалює електричні кабелі".

Також у бік поліцейських нібито кидали невідомі предмети, і один з них отримав травму.

На цьому тлі біля будівлі парламенту помітили велике скупчення спецназу. Правоохоронці вже почали застосовувати проти протестувальників водомети та перцевий спрей. Поширити

Правоохоронці побили учасників знімальної групи телекомпанії «Пірвелі». Так, постраждала журналістка Маріам Гапріндашвілі.

Фотограф та кореспондент Paper Kartuli Федір Худокормов повідомив, що до нього застосували фізичне насильство співробітники спецназу. У Федора розбите око.

Федір Худокормов

На кадрах, знятих Федором, видно, що спецзагони почали відтісняти протестувальників на вулиці Чичінадзе. У цей момент до кореспондента підбіг чоловік у масці та штовхнув його.

Як опозиція реагує на силовий розгін протестів

Представники грузинської опозиції закликали громадян зібратись на новий протест 29 листопада проти рішення влади відмовитись від переговорів щодо вступу в ЄС.

За словами одного з лідерів об’єднаної опозиції "Єдність", лідера партії "Стратегія Агмашенебелі" Георгія Вашадзе, 29 листопада о 19:00 за місцевим часом біля парламенту збереться нова акція протесту.