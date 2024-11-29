Полиция Грузии применила силу против митингующих в Тбилиси — видео

В Грузии 29 ноября продолжаются массовые антиправительственные протесты. Грузины десятками тысяч вышли на улицы из-за нового скандального решения пророссийских властей.
Главные тезисы
- В Грузии продолжаются массовые антиправительственные протесты из-за новых скандальных решений пророссийских властей.
- Полиция применила силу против митингующих в Тбилиси, что вызвало возмущение общественности.
- Ситуация в Грузии напряженная, власти и оппозиция несогласны относительно будущего страны.
- Правоохранители использовали физическое насилие против журналистов и митингующих, что вызвало широкий резонанс.
- Оппозиция вызывает граждан выходить на протесты против решений властей по вступлению в ЕС и выражает недовольство действиями полиции.
Полиция жестко разогнала демонстрантов в Тбилиси
В здание грузинского парламента в Тбилиси на мирный протест вышли десятки тысяч граждан.
В Министерстве внутренних дел Грузии пожаловались, что часть протестующих "противостоит правоохранителям, оскорбляет их словами, повреждает фонари и другое оборудование, а также поджигает электрические кабели".
Также в сторону полицейских якобы бросали неизвестные предметы, и один из них получил травму.
Правоохранители избили участников съемочной группы телекомпании Пирвели. Да, пострадала журналистка Мариам Гаприндашвили.
Фотограф и корреспондент Paper Kartuli Федор Худокормов сообщил, что к нему применили физическое насилие сотрудники спецназа. У Федора разбит глаз.
На кадрах, снятых Федором, видно, что спецотряды начали оттеснять протестующих по улице Чичинадзе. В этот момент к корреспонденту подбежал мужчина в маске и толкнул его.
Как оппозиция реагирует на силовой разгон протестов
Представители грузинской оппозиции призвали граждан собраться на новый протест 29 ноября против решения властей отказаться от переговоров по вступлению в ЕС.
По словам одного из лидеров объединенной оппозиции "Единство", лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе, 29 ноября в 19.00 по местному времени возле парламента соберется новая акция протеста.
Мы должны нажать и переломить эту систему, этот самопровозглашенный режим, который объявил нам: забудьте о Европе, Россия уже здесь! — призвал Вашадзе.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-