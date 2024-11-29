Полиция Грузии применила силу против митингующих в Тбилиси — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Полиция Грузии применила силу против митингующих в Тбилиси — видео

Тбилиси
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Источник:  Эхо Кавказа

В Грузии 29 ноября продолжаются массовые антиправительственные протесты. Грузины десятками тысяч вышли на улицы из-за нового скандального решения пророссийских властей.

Главные тезисы

  • В Грузии продолжаются массовые антиправительственные протесты из-за новых скандальных решений пророссийских властей.
  • Полиция применила силу против митингующих в Тбилиси, что вызвало возмущение общественности.
  • Ситуация в Грузии напряженная, власти и оппозиция несогласны относительно будущего страны.
  • Правоохранители использовали физическое насилие против журналистов и митингующих, что вызвало широкий резонанс.
  • Оппозиция вызывает граждан выходить на протесты против решений властей по вступлению в ЕС и выражает недовольство действиями полиции.

Полиция жестко разогнала демонстрантов в Тбилиси

В здание грузинского парламента в Тбилиси на мирный протест вышли десятки тысяч граждан.

В Министерстве внутренних дел Грузии пожаловались, что часть протестующих "противостоит правоохранителям, оскорбляет их словами, повреждает фонари и другое оборудование, а также поджигает электрические кабели".

Также в сторону полицейских якобы бросали неизвестные предметы, и один из них получил травму.

На этом фоне у здания парламента заметили большое скопление спецназа. Правоохранители уже начали применять против протестующих водометы и перечный спрей.

Правоохранители избили участников съемочной группы телекомпании Пирвели. Да, пострадала журналистка Мариам Гаприндашвили.

Фотограф и корреспондент Paper Kartuli Федор Худокормов сообщил, что к нему применили физическое насилие сотрудники спецназа. У Федора разбит глаз.

Федор Худокормов

На кадрах, снятых Федором, видно, что спецотряды начали оттеснять протестующих по улице Чичинадзе. В этот момент к корреспонденту подбежал мужчина в маске и толкнул его.

Как оппозиция реагирует на силовой разгон протестов

Представители грузинской оппозиции призвали граждан собраться на новый протест 29 ноября против решения властей отказаться от переговоров по вступлению в ЕС.

По словам одного из лидеров объединенной оппозиции "Единство", лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе, 29 ноября в 19.00 по местному времени возле парламента соберется новая акция протеста.

Мы должны нажать и переломить эту систему, этот самопровозглашенный режим, который объявил нам: забудьте о Европе, Россия уже здесь! — призвал Вашадзе.

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