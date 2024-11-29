Полиция Грузии применила силу против митингующих в Тбилиси — видео

В Грузии 29 ноября продолжаются массовые антиправительственные протесты. Грузины десятками тысяч вышли на улицы из-за нового скандального решения пророссийских властей.

Полиция жестко разогнала демонстрантов в Тбилиси

В здание грузинского парламента в Тбилиси на мирный протест вышли десятки тысяч граждан.

В Министерстве внутренних дел Грузии пожаловались, что часть протестующих "противостоит правоохранителям, оскорбляет их словами, повреждает фонари и другое оборудование, а также поджигает электрические кабели".

Также в сторону полицейских якобы бросали неизвестные предметы, и один из них получил травму.

На этом фоне у здания парламента заметили большое скопление спецназа. Правоохранители уже начали применять против протестующих водометы и перечный спрей. Поделиться

Правоохранители избили участников съемочной группы телекомпании Пирвели. Да, пострадала журналистка Мариам Гаприндашвили.

Фотограф и корреспондент Paper Kartuli Федор Худокормов сообщил, что к нему применили физическое насилие сотрудники спецназа. У Федора разбит глаз.

Федор Худокормов

На кадрах, снятых Федором, видно, что спецотряды начали оттеснять протестующих по улице Чичинадзе. В этот момент к корреспонденту подбежал мужчина в маске и толкнул его.

Как оппозиция реагирует на силовой разгон протестов

Представители грузинской оппозиции призвали граждан собраться на новый протест 29 ноября против решения властей отказаться от переговоров по вступлению в ЕС.

По словам одного из лидеров объединенной оппозиции "Единство", лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе, 29 ноября в 19.00 по местному времени возле парламента соберется новая акция протеста.