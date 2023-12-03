Поліція не підтвердила інформацію про побиття Дубінського у СІЗО

Поліція перевірила інформацію про нанесення тілесних ушкоджень народному депутату Олександру Дубінському, який перебуває у СІЗО за підозрою у держзраді. Правоохоронці заявили, що інформація, викладена у повідомленні, не підтвердилась.

Поліція перевірила заяву про побиття Дубінського

У поліції Києва повідомили, що слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до пенітенціарної установи для зʼясування обставин події.

За результатами перевірки, судово-медичного дослідження інформація, викладена у повідомленні, не підтвердилась. Поширити

Раніше до поліції Києва надійшло повідомлення від адвоката про те, що протягом двох діб його підзахисному, раніше затриманому СБУ за підозрою у державній зраді, під час перебування у слідчому ізоляторі наносили тілесні ушкодження.

Нагадаємо, що 2 грудня адвокати нардепа Олександра Дубінського заявили, що йому нібито завдали тілесних ушкоджень у СІЗО.

Справа Олександра Дубінського

14 листопада суд взяв Дубінського під варту на 60 діб без альтернативи застави у справі про державну зраду.

Напередодні СБУ повідомила йому підозру. За матеріалами слідства, Дубінський входив до складу злочинної організації, яку сформувало ГРУ ЗС РФ. Нардеп мав позивний «Буратіно».

Основне завдання цієї організації – розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація України на міжнародній арені. За це учасники угруповання отримували гроші від воєнної розвідки РФ.

СБУ зафіксувало, що Дубінський поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Один з прикладів – розповсюдження фейків про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році.

Злочинна організація була створена заступником начальника російського ГРУ Володимиром Алєксєєвим як агентурна мережа, що діяла в Києві.