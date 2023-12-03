Полиция не подтвердила информацию об избиении Дубинского в СИЗО

Полиция проверила информацию о нанесении телесных повреждений находящемуся в СИЗО народному депутату Александру Дубинскому по подозрению в госизмене. Правоохранители заявили, что информация, изложенная в сообщении, не подтвердилась.

Полиция проверила заявление об избиении Дубинского

В полиции Киева сообщили, что следственно-оперативная группа полиции Киева прибыла в пенитенциарное учреждение для выяснения обстоятельств происшествия.

По результатам проверки судебно-медицинского исследования информация, изложенная в сообщении, не подтвердилась. Поделиться

Ранее в полицию Киева поступило сообщение от адвоката о том, что двое суток его подзащитному, ранее задержанному СБУ по подозрению в государственной измене, во время пребывания в следственном изоляторе наносили телесные повреждения.

Напомним, что 2 декабря адвокаты нардепа Александра Дубинского заявили, что ему якобы нанесли телесные повреждения в СИЗО.

Дело Александра Дубинского

14 ноября суд взял Дубинского под стражу на 60 суток без альтернативы залогу по делу о государственной измене.

Накануне СБУ сообщила ему подозрение. По материалам следствия, Дубинский входил в состав преступной организации, сформированной ГРУ ВС РФ. Нардеп имел позывной «Буратино».

Основная задача этой организации – расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация Украины на международной арене. За это участники группировки получали деньги от военной разведки РФ.

СБУ зафиксировало, что Дубинский распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Один из примеров – распространение фейков о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2019 году.

Преступная организация была создана заместителем начальника российского ГРУ Владимиром Алексеевым как действующая в Киеве агентурная сеть.