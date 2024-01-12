Politico дізналося про конфлікт в ЄС через рішення президента Євроради

Від своїх інсайдерів Politico отримало інформацію про те, що керівництво ЄС обурило рішення президента Європейської ради Шарля Мішеля піти у відставку та балотуватися до Європарламенту.

У кулуарах ЄС критикують рішення глави Євроради Шарля Мішеля

За словами журналістів, в той час, як Європа має дві великі війни на порозі, відставка Мішеля сприймається офіційним Брюсселем як сигнал того, що він думає про власні політичні амбіції, а не про майбутнє ЄС загалом.

Інсайдери також попереджають, що рішення глави Євроради може спровокувати конфлікт інтересів, адже він балотуватиметься на одну посаду, одночасно обіймаючи іншу.

Керівництво блоку навіть замислюється про те, чи не було б краще, якби він не пішов у відставку одразу після європейських виборів у червні, або навіть раніше.

За словами одного з анонімних джерела, Шарль Мішель вчинив "нещиро і нешанобливо стосовно ролі Євроради".

Держави-члени не були заздалегідь проконсультовані щодо рішення Мішеля. Очевидно, що вони не були задоволені тим, що їх поінформували одночасно з тим, як про це почали повідомляти ЗМІ. Поширити

Хто може стати новим главою Євроради

Як вдалося дізнатися Financial Times, цілком реально, що колишній прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі може очолити Європейську раду після остаточної відставки Шарля Мішеля.

Інсайдери видання зазначають, що саме він має підтримку більшості лідерів ЄС.