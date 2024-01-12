Politico узнало о конфликте в ЕС из-за решения президента Евросовета

От своих инсайдеров Politico получило информацию о том, что руководство ЕС возмутило решение президента Европейского совета Шарля Мишеля уйти в отставку и баллотироваться в Европарламент.

В кулуарах ЕС критикуют решение главы Евросовета Шарля Мишеля

По словам журналистов, в то время как у Европы две большие войны на пороге, отставка Мишеля воспринимается официальным Брюсселем как сигнал того, что он думает о собственных политических амбициях, а не о будущем ЕС в целом.

Инсайдеры также предупреждают, что решение главы Евросовета может спровоцировать конфликт интересов, ведь он будет баллотироваться на одну должность, одновременно занимая другую.

Руководство блока даже задумывается о том, не было бы лучше, если бы он не ушел в отставку сразу после европейских выборов в июне или даже раньше.

По словам одного из анонимных источников, Шарль Мишель поступил "неискренне и неуважительно по отношению к своей роли Евросовете".

Государства-члены не были предварительно проконсультированы касательно решения Мишеля. Очевидно, они не были удовлетворены тем, что их проинформировали одновременно с тем, как об этом начали сообщать СМИ. Поделиться

Кто может стать новым главой Евросовета

Как удалось узнать Financial Times, вполне реально, что бывший премьер-министр Италии Марио Драги может возглавить Европейский совет после окончательной отставки Шарля Мишеля.

Инсайдеры издания отмечают, что именно у него есть поддержка большинства лидеров ЕС.