Politico узнало о конфликте в ЕС из-за решения президента Евросовета

От своих инсайдеров Politico получило информацию о том, что руководство ЕС возмутило решение президента Европейского совета Шарля Мишеля уйти в отставку и баллотироваться в Европарламент.
В кулуарах ЕС критикуют решение главы Евросовета Шарля Мишеля
По словам журналистов, в то время как у Европы две большие войны на пороге, отставка Мишеля воспринимается официальным Брюсселем как сигнал того, что он думает о собственных политических амбициях, а не о будущем ЕС в целом.
Инсайдеры также предупреждают, что решение главы Евросовета может спровоцировать конфликт интересов, ведь он будет баллотироваться на одну должность, одновременно занимая другую.
Руководство блока даже задумывается о том, не было бы лучше, если бы он не ушел в отставку сразу после европейских выборов в июне или даже раньше.
По словам одного из анонимных источников, Шарль Мишель поступил "неискренне и неуважительно по отношению к своей роли Евросовете".
Кто может стать новым главой Евросовета
Как удалось узнать Financial Times, вполне реально, что бывший премьер-министр Италии Марио Драги может возглавить Европейский совет после окончательной отставки Шарля Мишеля.
Инсайдеры издания отмечают, что именно у него есть поддержка большинства лидеров ЕС.
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