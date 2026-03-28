Політики США обурені зустріччю з делегацією РФ у Капітолії

Візит делегації Росії до Капітолію США, організований офісом одіозної членкині Палати представників від Республіканської партії Анни Пауліни Луни, викликав різку критику з боку американських законодавців, які підтримують Україну.

Політики США обурені візитом російської делегації до Капітолію

26 березня Анна Пауліна Луна опублікувала у соцмережі Х світлини, на яких також фігурують законодавці Елай Крейн, Деррік Ван Орден і Енді Оглз.

Вони зустрілися з російською делегацією, до якої входив В'ячеслав Ніконов, онук В'ячеслава Молотова, а також кілька членів комітету з міжнародних справ Державної думи Росії.

Учасники зустрічі сфотографувалися біля Інституту миру Сполучених Штатів, названого на честь Трампа, та були помічені під час прогулянки залом статуй Капітолію.

Today, for the first time in close to a 1/4 century, 5 members of Congress (bipartisan) met with 5 members of the Russian Duma to discuss peace and bilateral relations. As representatives of the world’s two greatest nuclear super powers, we owe our citizens open dialogue, ideas,… pic.twitter.com/Dv9eMP9e3C — Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) March 26, 2026

Якщо я можу сісти за стіл заради миру, то це можуть усі, — заявив законодавець від Республіканської партії Деррік Ван Орден, згадавши свої три роки військової служби. — Час убивств має закінчитися, і єдиний шлях до миру — це діалог або переважаюча сила — і ми не будемо воювати з Росією.

Луна написала у соціальній мережі Х у четвер, що "як представники двох найбільших ядерних наддержав світу, ми винні нашим громадянам відкритий діалог, ідеї та відкриті канали комунікації".

Ми продовжуватимемо сприяти цьому діалогу та домагатися миру на підтримку зусиль цієї адміністрації щодо миру, а також економічних можливостей.

Кілька членів Конгресу розкритикували сам факт проведення цієї зустрічі.

Іноземних політичних діячів наших противників ніколи не слід допускати на Капітолійський пагорб. Цей "візит" відкрив двері для масштабної загрози безпеці для спікера, для нашого Конгресу та для самої демократії, — написав член Палати представників від Демократичної партії Майк Квіглі у соціальній мережі Х 27 березня.

Критика лунала не лише від демократів.

Самопроголошених ворогів американського способу життя та виконавців жахливих масових убивств, представників воєнного злочинного режиму Путіна не слід у жодний спосіб приймати. Я порівнюю цю зустріч на Капітолійському пагорбі з візитом Третього рейху, — заявив республіканець, член Палати представників Джо Вілсон.

Відповідаючи на запитання про зустріч, конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що "Путін і його поплічники ненавидять Америку, ненавидять свободу і прагнуть підірвати Сполучені Штати на кожному кроці. Їхнє вторгнення в Україну — це один великий воєнний злочин".

Представник Державного департаменту підтвердив зустрічі між членами Конгресу та представниками Думи у четвер і повідомив, що росіяни також зустрінуться з "делегацією федерального уряду" в Інституті миру. Представник Держдепартаменту зазначив, що "молодший співробітник відомства братиме участь у кожній із цих зустрічей як протоколіст".

Ця подія відбулася на тлі критики на адресу Росії через обмін розвідувальною інформацією з Іраном під час операції США, що, як стверджував цього тижня Європейський Союз, допомогло Тегерану вбивати американців.

Підсанкційні посадовці не приїжджають випадково — їм видали візи, надали винятки та дозволили прибути сюди, це зробило наше ж власне урядове керівництво. Це рішення зменшує ціну, яку ми наклали на Кремль, і надає доступ і легітимність у той момент, коли ми повинні діяти навпаки, — заявила сенаторка-демократка Джин Шахін, провідна членкиня сенатського комітету з міжнародних відносин.

Квіглі назвав поїздку делегації "черговим проявом морального зрівнювання Росії та України в цій війні з боку адміністрації Трампа".