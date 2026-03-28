Визит делегации России в Капитолий США, организованный офисом одиозной члены Палаты представителей от Республиканской партии Анны Паулины Луны, вызвал резкую критику со стороны американских законодателей, поддерживающих Украину.

Политики США возмущены визитом российской делегации в Капитолий

26 марта Анна Паулина Луна опубликовала в соцсети Х фотографии, на которых также фигурируют законодатели Элай Крейн, Деррик Ван Орден и Энди Оглз.

Они встретились с российской делегацией, в которую входил Вячеслав Никонов, внук Вячеслава Молотова, а также несколько членов комитета по международным делам Государственной думы России.

Участники встречи сфотографировались у Института мира Соединенных Штатов, названного в честь Трампа, и были замечены во время прогулки по залу статуй Капитолия.

Today, for the first time in close to a 1/4 century, 5 members of Congress (bipartisan) met with 5 members of the Russian Duma to discuss peace and bilateral relations. As representatives of the world’s two greatest nuclear super powers, we owe our citizens open dialogue, ideas,… pic.twitter.com/Dv9eMP9e3C — Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) March 26, 2026

Если я могу сесть за стол ради мира, это могут все, — заявил законодатель от Республиканской партии Деррик Ван Орден, вспомнив свои три года военной службы. — Время убийств должно закончиться, и единственный путь к миру — это диалог или превосходящая сила — и мы не будем воевать с Россией.

Луна написала в социальной сети Х в четверг, что "как представители двух крупнейших ядерных сверхдержав мира мы должны нашим гражданам открытый диалог, идеи и открытые каналы коммуникации".

Мы будем продолжать содействовать этому диалогу и добиваться мира в поддержку усилий этой администрации по миру, а также экономических возможностей.

Несколько членов Конгресса подвергли критике сам факт проведения этой встречи.

Иностранных политических деятелей наших противников никогда не следует допускать на Капитолийский холм. Этот визит открыл двери для масштабной угрозы безопасности для спикера, для нашего Конгресса и для самой демократии, — написал член Палаты представителей от Демократической партии Майк Квигли в социальной сети Х 27 марта.

Критика звучала не только от демократов.

Самопровозглашенных врагов американского образа жизни и исполнителей ужасных массовых убийств, представителей военного преступного режима Путина не следует никоим образом не принимать. Я сравниваю эту встречу на Капитолийском холме с визитом Третьего рейха, — заявил республиканец, член Палаты представителей Джо Уилсон.

Отвечая на вопрос о встрече, конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон заявил, что "Путин и его приспешники ненавидят Америку, ненавидят свободу и стремятся взорвать Соединенные Штаты на каждом шагу. Их вторжение в Украину — это одно большое военное преступление".

Представитель Государственного департамента подтвердил встречи между членами Конгресса и представителями Думы в четверг и сообщил, что россияне также встретятся с "делегацией федерального правительства" в Институте мира. Представитель Госдепартамента отметил, что "младший сотрудник ведомства примет участие в каждой из этих встреч как протоколист".

Это событие произошло на фоне критики в адрес России из-за обмена разведывательной информацией с Ираном во время операции США, что, как утверждал на этой неделе Европейский Союз, помогло Тегерану убивать американцев.

Подсанкционные чиновники не приезжают случайно — им выдали визы, предоставили исключения и разрешили прибыть сюда, это сделало наше собственное правительственное руководство. Это решение уменьшает цену, которую мы наложили на Кремль, и предоставляет доступ и легитимность в тот момент, когда мы должны действовать наоборот, — заявила сенатор-демократка Джин Шахин, ведущая член сенатского комитета по международным отношениям.

Квигли назвал поездку делегации "очередным проявлением морального уравнивания России и Украины в этой войне со стороны администрации Трампа".