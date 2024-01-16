Половина регіонів Росії залишилася без тепла, води і світла — ЗМІ

Катастрофа у сфері ЖКГ вже поширилась на половину російських регіонів, жителі яких у розпал зими залишились без тепла, води та світла.

Що відомо про комунальний колапс в Росії

За інформацією російського видання The Moscow Times, сотні тисяч жителів РФ залишились без води, тепла та електропостачання через численні аварії на підприємствах ЖКГ.

Зокрема, відключення базових у зимовий період комунальних послуг зафіксовано у щонайменше 43 російських регіонах.

Наймасштабніша аварія зафіксована у підмосковному Подольську де в умовах 30-градусного морозу без опалення залишаються близько 20 тис осіб.

Через 2 тижні після аварії місцева влада та комунальники так і не змогли відновити подачу опалення.

У той же час у Новосибірську через аварію без теплопостачання залишились 14 тис осіб з 237 будинків.

У Ліпецьку 10 тис жителів залишаються без опалення у 282 будинках.

Відомо, що потужні аварії на комунальних підприємствах зафіксовані в Саратові, де опалення зникло у більше ніж 650 житлових будинках і на 100 об’єктах соціальної інфраструктури, серед яких школи та лікарні.

У Волгограді опалення зникло в десятків тисяч жителів. Ще 6 тис жителів залишились без опалення у Находці.

Коротко про причини комунального колапсу у РФ

У матеріалі видання зазначається, що попри критичний стан і постійні аварії на об’єктах ЖКГ, Кремль планує радикальне скорочення витрат на цю сферу, включно із скороченням фінансування відновлення об’єктів комунальної інфраструктури.

Згідно з бюджетом РФ на 2024-2026 роки, фінансування сфери ЖКГ із федеральної скарбниці буде урізано більш ніж удвічі.

Із 2025 року, згідно із законом про бюджет, почнеться різкий секвестр витрат на ЖКГ: їх буде урізано на 43%, до 506 млрд руб. А у 2026-му році - ще на 25%, до 381 млрд руб. Таким чином, за три роки бюджет ЖКГ, що фінансується федеральною скарбницею, зменшиться в 2,3 раза, до мінімуму за 6 років.

При цьому видання нагадує, що за даними російської влади, зношеність мереж комунальної інфраструктури в Росії, включно з тепло- і водопостачанням, а також каналізацією, до середини 2022 року перевищила 70%.