Половина регионов России осталась без тепла, воды и света — СМИ

Катастрофа в сфере ЖКХ уже распространилась на половину российских регионов, жители которых в разгар зимы остались без тепла, воды и света.

Что известно о коммунальном коллапсе в России

По информации российского издания The Moscow Times, сотни тысяч жителей РФ остались без воды, тепла и электроснабжения из-за многочисленных аварий на предприятиях ЖКХ.

В частности, отключение базовых в зимний период коммунальных услуг зафиксировано по меньшей мере в 43 российских регионах.

Самая масштабная авария зафиксирована в подмосковном Подольске, где в условиях 30-градусного мороза без отопления остаются около 20 тыс человек.

Через 2 недели после аварии местные власти и коммунальщики так и не смогли возобновить подачу отопления.

В то же время в Новосибирске из-за аварии без теплоснабжения остались 14 тыс человек из 237 домов.

В Липецке 10 тыс. жителей остаются без отопления в 282 домах.

Известно, что мощные аварии на коммунальных предприятиях зафиксированы в Саратове, где отопление исчезло более чем в 650 жилых домах и на 100 объектах социальной инфраструктуры, среди которых школы и больницы.

В Волгограде отопление исчезло у десятков тысяч жителей. Еще 6 тыс. жителей остались без отопления в Находке.

Кратко о причинах коммунального коллапса в РФ

В материале издания отмечается, что, несмотря на критическое состояние и постоянные аварии на объектах ЖКХ, Кремль планирует радикальное сокращение расходов на эту сферу, включая сокращение финансирования восстановления объектов коммунальной инфраструктуры.

Согласно бюджету РФ на 2024-2026 годы, финансирование сферы ЖКХ из федеральной казны будет урезано более чем вдвое.

С 2025 года, согласно закону о бюджете, начнется резкий секвестр расходов на ЖКХ: они будут урезаны на 43%, до 506 млрд руб. А в 2026-м году – еще на 25%, до 381 млрд руб. Таким образом, за три года бюджет ЖКХ, финансируемый федеральной казной, уменьшится в 2,3 раза, до минимума за 6 лет.

При этом издание напоминает, что по данным российских властей, износ сетей коммунальной инфраструктуры в России, включая тепло- и водоснабжение, а также канализацию, к середине 2022 года превысил 70%.