На фоне сильных морозов в Московской области и на территории РФ, в Подмосковье целый ряд городов и поселков остались без отопления.
Что известно об отсутствии отопления у жителей Подмосковья
В частности, сначала отопление отключили в городе Подольск больше 5 суток назад и не вернули.
Теплоснабжение было приостановлено после аварии на котельной местного патронного завода.
По информации российского издания "Астра", проблема с восстановлением отопления не решена до сих пор.
Местные власти отчитываются о раздаче волонтерами нескольких тысяч одеял и обогревателей жителям замерзающих микрорайонов.
Губернатор Андрей Воробьев также сообщил, что кремлевский диктатор Владимир Путин распорядился национализировать патронный завод, по вине которого город остался без отопления.
По информации издания, аналогичные и вероятно еще худшие проблемы наблюдаются в подмосковных городах Дмитров и Электросталь.
Эти подмосковные города находятся вдали от Подольска, поэтому их коммунальные проблемы никак не связаны с патронным заводом.
В Дмитрии произошла авария на котельной, обслуживающей 29 домов.
Люди сидят без отопления и света. Жители Электростали греются на улице у костра.
Из-за износа систем ЖКХ страдают и жители подмосковного Белоозерска.
На холод жалуются в санатории подмосковного города Солнечногорск, где лечатся участники войны с Украиной, а также в Щелково, где находится аэродром Чкаловский.
Отмечается, что схожая ситуация в Воскресенске, Химках и Люберцах.
Что известно об отсутствии отопления в других регионах РФ
Отмечается, что из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге без отопления остались 324 жилых многоэтажки.
В Приморье (Дальний Восток) из-за порыва на котельной в городе Находка замерзают 6 тыс человек.
В частности, ситуацию с проблемами ЖКХ также комментировал спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков.
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