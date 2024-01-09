На фоне сильных морозов в Московской области и на территории РФ, в Подмосковье целый ряд городов и поселков остались без отопления.

Что известно об отсутствии отопления у жителей Подмосковья

В частности, сначала отопление отключили в городе Подольск больше 5 суток назад и не вернули.

Теплоснабжение было приостановлено после аварии на котельной местного патронного завода.

По информации российского издания "Астра", проблема с восстановлением отопления не решена до сих пор.

Местные власти отчитываются о раздаче волонтерами нескольких тысяч одеял и обогревателей жителям замерзающих микрорайонов.

Губернатор Андрей Воробьев также сообщил, что кремлевский диктатор Владимир Путин распорядился национализировать патронный завод, по вине которого город остался без отопления.

По информации издания, аналогичные и вероятно еще худшие проблемы наблюдаются в подмосковных городах Дмитров и Электросталь.

Эти подмосковные города находятся вдали от Подольска, поэтому их коммунальные проблемы никак не связаны с патронным заводом.

В Дмитрии произошла авария на котельной, обслуживающей 29 домов.

Люди сидят без отопления и света. Жители Электростали греются на улице у костра.

В квартирах от 8 до 16 градусов тепла в разных домах, температура не соответствует должной. В домах находиться невозможно! Замерзаем! – рассказывают местные жители, добавляя, что тепла у них не было с начала отопительного сезона. Поделиться

Из-за износа систем ЖКХ страдают и жители подмосковного Белоозерска.

На холод жалуются в санатории подмосковного города Солнечногорск, где лечатся участники войны с Украиной, а также в Щелково, где находится аэродром Чкаловский.

Семьи военных летчиков сидят дома при температуре 13 градусов, - отмечают источники Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ". Поделиться

Отмечается, что схожая ситуация в Воскресенске, Химках и Люберцах.

Что известно об отсутствии отопления в других регионах РФ

Отмечается, что из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге без отопления остались 324 жилых многоэтажки.

В Приморье (Дальний Восток) из-за порыва на котельной в городе Находка замерзают 6 тыс человек.

В частности, ситуацию с проблемами ЖКХ также комментировал спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков.