На тлі сильних морозів у Московській області та загалом на території РФ, у Підмосков'ї ціла низка міст та селищ залишились без опалення.

Що відомо про відсутність опалення в жителів Підмосков'я

Зокрема, спочатку опалення відключили у місті Подольськ більше 5 діб тому і не повернули.

Теплопостачання було припинене після аварії на котельні місцевого патронного заводу.

За інформацією російського видання “Айстра”, проблему із відновленням опалення не вирішено досі.

Місцева влада звітує про роздачу волонтерами кількох тисяч ковдр і обігрівачів жителям замерзаючих мікрорайонів.

Губернатор Андрій Воробйов також повідомив, що кремлівський диктатор Володимир Путін розпорядився націоналізувати патронний завод, з вини якого місто залишилося без опалення.

За інформацією видання, аналогічні та йомовірно ще гірші проблеми спостерігаються підмосковних містах Дмитров і Електросталь.

Ці підмосковні міста знаходяться досить далеко від Подольська, тому їхні комунальні проблеми ніяк не пов'язані з патронним заводом.

У Дмитрові сталася аварія на котельні, яка обслуговує 29 будинків.

Люди сидять без опалення і світла. Жителі Електросталі гріються на вулиці біля багаття.

У квартирах від 8 до 16 градусів тепла в різних будинках, температура не відповідає належній. У будинках перебувати неможливо! Замерзаємо! - розповідають місцеві жителі, додаючи, що тепла в них не було із початку опалювального сезону. Поширити

Через зношеність систем ЖКГ страждають і жителі підмосковного Білоозерська.

На холод скаржаться в санаторії підмосковного міста Солнечногорськ, де лікуються учасники війни з Україною, а також у Щьолково, де знаходиться аеродром Чкаловський.

Сім'ї військових льотчиків сидять вдома при температурі 13 градусів, - зазначають джерела Telegram-каналу “ВЧК-ОГПУ”. Поширити

Зазначається, що схожа ситуація в Воскресенську, Хімках і Люберцях.

Що відомо про відсутність опалення в інших регіонах РФ

Зазначається, що через комунальну аварію в Єкатеринбурзі без опалення залишились 324 житлові багатоповерхівки.

У Примор'ї (Далекий Схід) через порив на котельні в місті Находка замерзають 6 тис осіб.

Зокрема, ситуацію із проблемами ЖКГ також коментував речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков.