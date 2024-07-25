Польща готує 45-й пакет військової допомоги Україні — подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації

Польща готує 45-й пакет військової допомоги Україні — подробиці

Польща
Джерело:  Укрінформ

У новому пакеті військової допомоги Україні від Польщі буде значна кількість боєприпасів.

Головні тези:

  • З початку повномасштабного вторгнення РФ Польща надала Україні військової допомоги на понад 4 млрд доларів.
  • Іспанія також відправить нову батарею ЗРК Hawk до України у вересні цього року.
  • Україна отримала від Іспанії бойові танки, протитанкові ракети та системи протиповітряної оборони Patriot.

У 45-й пакет військової допомоги від Польщі входитиме значна кількість боєприпасів

Польща надасть Україні новий, 45-й пакет військової допомоги. До нього увійде значна кількість боєприпасів.

Про це розповів експосол України в Польщі, нині посол України у Чехії Василь Зварич.

За його словами, з початку 2022 року Польща надала 44 пакети різних видів озброєння, військової техніки та боєприпасів.

Загальна вартість різноманітної допомоги Збройним силам України, включно з медичними засобами, перевищила 4 мільярди доларів США.

У процесі реалізації тепер перебуває 45-й пакет, який складається, зокрема, із значної кількості боєприпасів для України, — зазначив Зварич.

Дипломат зауважив, що Польща бере участь майже у всіх коаліціях, спрямованих на зміцнення обороноздатності України, а в деяких, таких як коаліція бронетанкових сил, вона є лідером.

Зварич також нагадав, що Польща уже передала Україні 10 літаків МіГ-29 і "працює над можливістю додаткового підсилення Повітряних сил України своїми літаками".

Ми маємо розуміння коли й за яких умов це може відбутися, і працюємо над цим разом з Польщею та іншими країнами-членами НАТО, — резюмував посол.

Іспанія передасть Україні нову батарею ЗРК Hawk

Іспанія передасть Україні додаткову батарею зенітно-ракетного комплексу Hawk. Поставка системи запланована на вересень цього року.

Очільниця оборонного відомства Іспанії Маргарита Роблес в режимі відеоконференції докладно розповіла міністру оборони України Рустему Умєрову про майбутні поставки військової техніки. За її словами, до нового пакету допомоги увійде додаткова батарея зенітно-ракетного комплексу Hawk.

Поставки системи заплановані на вересень. Водночас Роблес також розповіла про важливий прогрес у підготовці українських військових в Іспанії, кількість яких сягнула 5 тисяч.

15 липня Іспанія розпочала передачу Україні нової партії військової допомоги, яка включає десять бойових танків Leopard 2A4, кілька екскаваторів-навантажувачів та велика кількість протитанкових ракет.

Також у червні Іспанія надіслала Україні другу партію зенітних ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

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