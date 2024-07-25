Польща готує 45-й пакет військової допомоги Україні — подробиці

У новому пакеті військової допомоги Україні від Польщі буде значна кількість боєприпасів.
Головні тези:
- З початку повномасштабного вторгнення РФ Польща надала Україні військової допомоги на понад 4 млрд доларів.
- Іспанія також відправить нову батарею ЗРК Hawk до України у вересні цього року.
- Україна отримала від Іспанії бойові танки, протитанкові ракети та системи протиповітряної оборони Patriot.
У 45-й пакет військової допомоги від Польщі входитиме значна кількість боєприпасів
Польща надасть Україні новий, 45-й пакет військової допомоги. До нього увійде значна кількість боєприпасів.
Про це розповів експосол України в Польщі, нині посол України у Чехії Василь Зварич.
За його словами, з початку 2022 року Польща надала 44 пакети різних видів озброєння, військової техніки та боєприпасів.
Загальна вартість різноманітної допомоги Збройним силам України, включно з медичними засобами, перевищила 4 мільярди доларів США.
Дипломат зауважив, що Польща бере участь майже у всіх коаліціях, спрямованих на зміцнення обороноздатності України, а в деяких, таких як коаліція бронетанкових сил, вона є лідером.
Зварич також нагадав, що Польща уже передала Україні 10 літаків МіГ-29 і "працює над можливістю додаткового підсилення Повітряних сил України своїми літаками".
Іспанія передасть Україні нову батарею ЗРК Hawk
Іспанія передасть Україні додаткову батарею зенітно-ракетного комплексу Hawk. Поставка системи запланована на вересень цього року.
Очільниця оборонного відомства Іспанії Маргарита Роблес в режимі відеоконференції докладно розповіла міністру оборони України Рустему Умєрову про майбутні поставки військової техніки. За її словами, до нового пакету допомоги увійде додаткова батарея зенітно-ракетного комплексу Hawk.
Поставки системи заплановані на вересень. Водночас Роблес також розповіла про важливий прогрес у підготовці українських військових в Іспанії, кількість яких сягнула 5 тисяч.
15 липня Іспанія розпочала передачу Україні нової партії військової допомоги, яка включає десять бойових танків Leopard 2A4, кілька екскаваторів-навантажувачів та велика кількість протитанкових ракет.
Також у червні Іспанія надіслала Україні другу партію зенітних ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.
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