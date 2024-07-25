Польша готовит 45-й пакет военной помощи Украине — детали
Категория
Украина
Дата публикации

Польша готовит 45-й пакет военной помощи Украине — детали

Помощь Украине
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Источник:  Укринформ

В новом пакете военной помощи от Польши будет значительное количество боеприпасов.

Главные тезисы

  • Польша и Испания готовят новые поставки военной помощи для Украины, включая боеприпасы и системы обороны.
  • Польша уже предоставила Украине военную помощь более чем на 4 млрд долларов.
  • Испания отправит Украине новую батарею ЗРК Hawk и уже поставила боевые танки, ракеты и системы ПВО.

В 45-й пакет военной помощи от Польши будет входить значительное количество боеприпасов

Польша предоставит Украине новый, 45-й пакет военной помощи. В него войдет большое количество боеприпасов.

Об этом рассказал экспосол Украины в Польше, ныне посол Украины в Чехии Василий Зварыч.

По его словам, с начала 2022 года Польша предоставила 44 пакета разных видов вооружения, военной техники и боеприпасов.

Общая стоимость разнообразной помощи Вооруженным силам Украины, включая медицинские средства, превысила 4 миллиарда долларов США.

В процессе реализации теперь находится 45-й пакет, состоящий, в частности, из большого количества боеприпасов для Украины, — отметил Зварич.

Дипломат отметил, что Польша принимает участие почти во всех коалициях, направленных на укрепление обороноспособности Украины, а в некоторых, таких как коалиция бронетанковых сил, она является лидером.

Зварыч также напомнил, что Польша уже передала Украине 10 самолетов МиГ-29 и "работает над возможностью дополнительного усиления воздушных сил Украины своими самолетами".

Мы понимаем, когда и при каких условиях это может произойти, и работаем над этим вместе с Польшей и другими странами-членами НАТО, — резюмировал посол.

Испания передаст Украине новую батарею ЗРК Hawk

Испания передаст Украине дополнительную батарею зенитно-ракетного комплекса Hawk. Поставка системы запланирована на сентябрь этого года.

Глава оборонного ведомства Испании Маргарита Роблес в режиме видеоконференции подробно рассказала министру обороны Украины Рустему Умерову о предстоящих поставках военной техники. По ее словам, в новый пакет помощи войдет дополнительная батарея зенитно-ракетного комплекса Hawk.

Поставки системы запланированы на сентябрь. В то же время Роблес также рассказала о важном прогрессе в подготовке украинских военных в Испании, количество которых составило 5 тысяч.

15 июля Испания начала передачу Украине новой партии военной помощи, включающей десять боевых танков Leopard 2A4, несколько экскаваторов-погрузчиков и большое количество противотанковых ракет.

Также в июне Испания направила Украине вторую партию зенитных ракет в системы противовоздушной обороны Patriot.

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