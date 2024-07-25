Польша готовит 45-й пакет военной помощи Украине — детали

В новом пакете военной помощи от Польши будет значительное количество боеприпасов.
Главные тезисы
- Польша и Испания готовят новые поставки военной помощи для Украины, включая боеприпасы и системы обороны.
- Польша уже предоставила Украине военную помощь более чем на 4 млрд долларов.
- Испания отправит Украине новую батарею ЗРК Hawk и уже поставила боевые танки, ракеты и системы ПВО.
В 45-й пакет военной помощи от Польши будет входить значительное количество боеприпасов
Польша предоставит Украине новый, 45-й пакет военной помощи. В него войдет большое количество боеприпасов.
Об этом рассказал экспосол Украины в Польше, ныне посол Украины в Чехии Василий Зварыч.
По его словам, с начала 2022 года Польша предоставила 44 пакета разных видов вооружения, военной техники и боеприпасов.
Общая стоимость разнообразной помощи Вооруженным силам Украины, включая медицинские средства, превысила 4 миллиарда долларов США.
Дипломат отметил, что Польша принимает участие почти во всех коалициях, направленных на укрепление обороноспособности Украины, а в некоторых, таких как коалиция бронетанковых сил, она является лидером.
Зварыч также напомнил, что Польша уже передала Украине 10 самолетов МиГ-29 и "работает над возможностью дополнительного усиления воздушных сил Украины своими самолетами".
Испания передаст Украине новую батарею ЗРК Hawk
Испания передаст Украине дополнительную батарею зенитно-ракетного комплекса Hawk. Поставка системы запланирована на сентябрь этого года.
Глава оборонного ведомства Испании Маргарита Роблес в режиме видеоконференции подробно рассказала министру обороны Украины Рустему Умерову о предстоящих поставках военной техники. По ее словам, в новый пакет помощи войдет дополнительная батарея зенитно-ракетного комплекса Hawk.
Поставки системы запланированы на сентябрь. В то же время Роблес также рассказала о важном прогрессе в подготовке украинских военных в Испании, количество которых составило 5 тысяч.
15 июля Испания начала передачу Украине новой партии военной помощи, включающей десять боевых танков Leopard 2A4, несколько экскаваторов-погрузчиков и большое количество противотанковых ракет.
Также в июне Испания направила Украине вторую партию зенитных ракет в системы противовоздушной обороны Patriot.
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