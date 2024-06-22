Влада Польщі розглядає питання закриття державного кордону з Білоруссю та можливі економічні та соціальні наслідки такого рішення.

Що відомо про наміри Польщі повністю закрити кордон із Білоруссю

За словами глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, на польсько-білоруському кордоні залишаються діючі пункти перетину.

Зараз ми вивчаємо, які наслідки це матиме для нашої економіки та місцевих громад. Фіни закрили прикордонні переходи з Росією і катання закінчилося, - підкреслив Сікорський. Поширити

Він додав, що спроби мігрантів прорватись через кордон Польщі з боку Білорусі є повністю контрольованою операцією російських і білоруських служб.

Глава МЗС Польщі зазначив, що мігранти проходять інструктаж від білоруських військових офіцерів.

Зокрема, як наголосив Сікорський, білоруські військові вчать мігрантів способам нападу на польських прикордонників, військових та навіть адміністративних службовців.

Він наголосив, що це абсолютно неприйнятно.

Ми приймемо рішення після аналізу їх впливу, щоб Лукашенко відчув їхню дію, а не ми, - підкреслив Сікорський. Поширити

Що відомо про останні інциденти на польсько-білоруському кордоні

6 червня стало відомо, що у Польщі помер прикордонник, який отримав ножове поранення в районі села Дубичі Церковні, коли мігранти намагались прорватись з території Білорусі.

28 травня в районі прикордонної застави в селі Дубичі Церковні група з близько 50 іноземців кидала в бік польських патрулів гілки та каміння.

Під час спроби мігрантів силою перетнути кордон один з 10 червня польський уряд підтримав пропозицію Міністерства внутрішніх справ і адміністрації про утворення тимчасової буферної зони на кордоні з Білоруссю.

Білоруському тимчасовому повіреному була вручена нота протесту у зв'язку зі смертю польського прикордонника з вимогою до білоруської влади встановити особу вбивці і передати його польській владі.