Уряд Польщі направив на кордон із Білоруссю додаткові сили після нападу мігрантів
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Уряд Польщі направив на кордон із Білоруссю додаткові сили після нападу мігрантів

Уряд Польщі
Джерело:  RMF 24

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про відновлення буферної зони на кордоні з Білоруссю після нещодавнього нападу мігрантів на прикордонника, який отримав ножове поранення.

Влада Польщі вважає міграційний тиск на кордоні з Білоруссю операцією РФ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 28 травня під час брифінгу повідомив, що 90 відсотків осіб, які намагаються нелегально дістатися до Польщі з Білорусі мають російські візи.

Міграційний тиск на кордон ЄС він назвав операцією, організованою РФ.

На пресконференції в селі Дубичі Церковні, що поблизу кордону з Білоруссю, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував напад мігрантів.

Військові і службовці захищають наш кордон ризикуючи своїм життям. Поранений солдат — під доброю опікою, і його родина також.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі

Деталі нападу мігрантів на польського прикордонника поблизу Білоруського кордону

10 квітня польські прикордонники та військові зірвали спробу понад 220 іноземців нелегально перетнути кордон з території Білорусі.

Польський прикордонник отримав поранення від удару ножем, завданого йому іноземцем, який намагався прорватися через шлагбаум на кордоні з білоруссю. Це трапилося в районі прикордонної застави в селі Дубичі Церковні.

Група з близько 50 іноземців кидали в бік польських патрулів гілки та каміння. Під час спроби мігрантів силою перетнути кордон один з них завдав ножового поранення польському військовому.

Уряд Польщі оголосив про виділення 10 млрд. злотих ($2,6 млрд.) на програму “Щит Схід”, яка передбачає, серед іншого, будівництво укріплень і дамб уздовж східного кордону.

Заступник голови Міністерства оборони Цезарій Томчик перед цим повідомив, що поранений прикордонник перебуває у важкому стані.

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