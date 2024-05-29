Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про відновлення буферної зони на кордоні з Білоруссю після нещодавнього нападу мігрантів на прикордонника, який отримав ножове поранення.
Влада Польщі вважає міграційний тиск на кордоні з Білоруссю операцією РФ
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 28 травня під час брифінгу повідомив, що 90 відсотків осіб, які намагаються нелегально дістатися до Польщі з Білорусі мають російські візи.
Міграційний тиск на кордон ЄС він назвав операцією, організованою РФ.
На пресконференції в селі Дубичі Церковні, що поблизу кордону з Білоруссю, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував напад мігрантів.
Деталі нападу мігрантів на польського прикордонника поблизу Білоруського кордону
10 квітня польські прикордонники та військові зірвали спробу понад 220 іноземців нелегально перетнути кордон з території Білорусі.
Польський прикордонник отримав поранення від удару ножем, завданого йому іноземцем, який намагався прорватися через шлагбаум на кордоні з білоруссю. Це трапилося в районі прикордонної застави в селі Дубичі Церковні.
Група з близько 50 іноземців кидали в бік польських патрулів гілки та каміння. Під час спроби мігрантів силою перетнути кордон один з них завдав ножового поранення польському військовому.
Уряд Польщі оголосив про виділення 10 млрд. злотих ($2,6 млрд.) на програму “Щит Схід”, яка передбачає, серед іншого, будівництво укріплень і дамб уздовж східного кордону.
Заступник голови Міністерства оборони Цезарій Томчик перед цим повідомив, що поранений прикордонник перебуває у важкому стані.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-