Правительство Польши направило на границу с Беларусью дополнительные силы после нападения мигрантов
Категория
Мир
Дата публикации

Правительство Польши направило на границу с Беларусью дополнительные силы после нападения мигрантов

Правительство Польши
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Источник:  RMF 24

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о возобновлении буферной зоны на границе с Беларусью после недавнего нападения мигрантов на пограничника, получившего ножевое ранение.

Власти Польши считают миграционное давление на границе с Беларусью операцией РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 28 мая во время брифинга сообщил, что 90 процентов лиц, пытающихся нелегально добраться до Польши из Беларуси, имеют российские визы.

Миграционное давление на границу ЕС он назвал операцией, организованной РФ.

На пресс-конференции в селе Дубичи Церкви вблизи границы с Беларусью премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал нападение мигрантов.

Военные и служащие защищают нашу границу рискуя своей жизнью. Раненый солдат — под хорошей опекой, и его семья тоже.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

Детали нападения мигрантов на польского пограничника вблизи Белорусской границы

10 апреля польские пограничники и военные сорвали попытку более 220 иностранцев нелегально пересечь границу с территории Беларуси.

Польский пограничник получил ранение от удара ножом, нанесенного ему иностранцем, пытавшимся прорваться через шлагбаум на границе с Беларусью. Это произошло в районе пограничного залога в селе Дубичи Церкви.

Группа из около 50 иностранцев бросали в сторону польских патрулей ветки и камни. При попытке мигрантов силой пересечь границу один из них нанес ножевое ранение польскому военному.

Правительство Польши объявило о выделении 10 млрд. злотых ($2,6 млрд.) на программу "Щит Восток", которая предусматривает, среди прочего, строительство укреплений и дамб вдоль восточной границы.

Замглавы Министерства обороны Цезарий Томчик перед этим сообщил, что раненый пограничник находится в тяжелом состоянии.

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