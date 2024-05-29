Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о возобновлении буферной зоны на границе с Беларусью после недавнего нападения мигрантов на пограничника, получившего ножевое ранение.

Власти Польши считают миграционное давление на границе с Беларусью операцией РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 28 мая во время брифинга сообщил, что 90 процентов лиц, пытающихся нелегально добраться до Польши из Беларуси, имеют российские визы.

Миграционное давление на границу ЕС он назвал операцией, организованной РФ.

На пресс-конференции в селе Дубичи Церкви вблизи границы с Беларусью премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал нападение мигрантов.

Военные и служащие защищают нашу границу рискуя своей жизнью. Раненый солдат — под хорошей опекой, и его семья тоже. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Naszej granicy bronić będziemy wszystkimi dostępnymi środkami. Wojsko, Straż Graniczna i Policja mogą liczyć na moje pełne wsparcie. Jestem pod wrażeniem waszej odwagi, profesjonalizmu i poświęcenia. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 29, 2024

Детали нападения мигрантов на польского пограничника вблизи Белорусской границы

10 апреля польские пограничники и военные сорвали попытку более 220 иностранцев нелегально пересечь границу с территории Беларуси.

Польский пограничник получил ранение от удара ножом, нанесенного ему иностранцем, пытавшимся прорваться через шлагбаум на границе с Беларусью. Это произошло в районе пограничного залога в селе Дубичи Церкви.

Группа из около 50 иностранцев бросали в сторону польских патрулей ветки и камни. При попытке мигрантов силой пересечь границу один из них нанес ножевое ранение польскому военному.

Правительство Польши объявило о выделении 10 млрд. злотых ($2,6 млрд.) на программу "Щит Восток", которая предусматривает, среди прочего, строительство укреплений и дамб вдоль восточной границы.