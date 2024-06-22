Власти Польши рассматривают вопросы закрытия государственной границы с Беларусью и возможные экономические и социальные последствия такого решения.
Главные тезисы
- Польша рассматривает возможность полного закрытия границы с Беларусью из-за напряженной ситуации на границе.
- Обсуждается создание временной буферной зоны для обеспечения безопасности и контроля над ситуацией на границе с Беларусью.
- Последние инциденты на польско-белорусской границе усилили обсуждение вопросов безопасности и контроля над пересечением границы.
- Польша выразила протест белорусским властям в связи с смертью польского пограничника, требуя найти и передать убийцу.
- Ожидается оценка возможных экономических и социальных последствий полного закрытия границы с Беларусью.
Что известно о намерениях Польши полностью закрыть границу с Беларусью
По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, на польско-белорусской границе остаются действующие пункты пересечения.
Он добавил, что попытки мигрантов прорваться через границу Польши со стороны Беларуси полностью контролируемой операцией российских и белорусских служб.
Глава МИД Польши отметил, что мигранты проходят инструктаж от белорусских военных офицеров.
В частности, как отметил Сикорский, белорусские военные учат мигрантов способам нападения на польских пограничников, военных и даже административных служащих.
Он подчеркнул, что это совершенно неприемлемо.
Что известно о последних инцидентах на польско-белорусской границе
6 июня стало известно, что в Польше скончался пограничник , получивший ножевое ранение в районе села Дубичи Церкви, когда мигранты пытались прорваться с территории Беларуси.
28 мая в районе пограничного залога в селе Дубичи Церковные группа из около 50 иностранцев бросала в сторону польских патрулей ветки и камни.
При попытке мигрантов силой пересечь границу одно из 10 июня польское правительство поддержало предложение Министерства внутренних дел и администрации об образовании временной буферной зоны на границе с Беларусью.
Белорусскому временному поверенному была вручена нота протеста в связи со смертью польского пограничника с требованием к белорусским властям установить личность убийцы и передать его польским властям.
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