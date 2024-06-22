Власти Польши рассматривают вопросы закрытия государственной границы с Беларусью и возможные экономические и социальные последствия такого решения.

Что известно о намерениях Польши полностью закрыть границу с Беларусью

По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, на польско-белорусской границе остаются действующие пункты пересечения.

Сейчас мы изучаем, какие последствия это будет иметь для нашей экономики и местных общин. Финны закрыли пограничные переходы с Россией и катание закончилось, – подчеркнул Сикорский. Поделиться

Он добавил, что попытки мигрантов прорваться через границу Польши со стороны Беларуси полностью контролируемой операцией российских и белорусских служб.

Глава МИД Польши отметил, что мигранты проходят инструктаж от белорусских военных офицеров.

В частности, как отметил Сикорский, белорусские военные учат мигрантов способам нападения на польских пограничников, военных и даже административных служащих.

Он подчеркнул, что это совершенно неприемлемо.

Мы примем решение после анализа их влияния, чтобы Лукашенко ощутил их действие, а не мы, – подчеркнул Сикорский. Поделиться

Что известно о последних инцидентах на польско-белорусской границе

6 июня стало известно, что в Польше скончался пограничник , получивший ножевое ранение в районе села Дубичи Церкви, когда мигранты пытались прорваться с территории Беларуси.

28 мая в районе пограничного залога в селе Дубичи Церковные группа из около 50 иностранцев бросала в сторону польских патрулей ветки и камни.

При попытке мигрантов силой пересечь границу одно из 10 июня польское правительство поддержало предложение Министерства внутренних дел и администрации об образовании временной буферной зоны на границе с Беларусью.

Белорусскому временному поверенному была вручена нота протеста в связи со смертью польского пограничника с требованием к белорусским властям установить личность убийцы и передать его польским властям.