Польша может полностью закрыть границу с Беларусью
Категория
Мир
Дата публикации

Польша может полностью закрыть границу с Беларусью

Граница Польши и Беларуси
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Источник:  TVN24

Власти Польши рассматривают вопросы закрытия государственной границы с Беларусью и возможные экономические и социальные последствия такого решения.

Главные тезисы

  • Польша рассматривает возможность полного закрытия границы с Беларусью из-за напряженной ситуации на границе.
  • Обсуждается создание временной буферной зоны для обеспечения безопасности и контроля над ситуацией на границе с Беларусью.
  • Последние инциденты на польско-белорусской границе усилили обсуждение вопросов безопасности и контроля над пересечением границы.
  • Польша выразила протест белорусским властям в связи с смертью польского пограничника, требуя найти и передать убийцу.
  • Ожидается оценка возможных экономических и социальных последствий полного закрытия границы с Беларусью.

Что известно о намерениях Польши полностью закрыть границу с Беларусью

По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, на польско-белорусской границе остаются действующие пункты пересечения.

Сейчас мы изучаем, какие последствия это будет иметь для нашей экономики и местных общин. Финны закрыли пограничные переходы с Россией и катание закончилось, – подчеркнул Сикорский.

Он добавил, что попытки мигрантов прорваться через границу Польши со стороны Беларуси полностью контролируемой операцией российских и белорусских служб.

Глава МИД Польши отметил, что мигранты проходят инструктаж от белорусских военных офицеров.

В частности, как отметил Сикорский, белорусские военные учат мигрантов способам нападения на польских пограничников, военных и даже административных служащих.

Он подчеркнул, что это совершенно неприемлемо.

Мы примем решение после анализа их влияния, чтобы Лукашенко ощутил их действие, а не мы, – подчеркнул Сикорский.

Что известно о последних инцидентах на польско-белорусской границе

6 июня стало известно, что в Польше скончался пограничник , получивший ножевое ранение в районе села Дубичи Церкви, когда мигранты пытались прорваться с территории Беларуси.

28 мая в районе пограничного залога в селе Дубичи Церковные группа из около 50 иностранцев бросала в сторону польских патрулей ветки и камни.

При попытке мигрантов силой пересечь границу одно из 10 июня польское правительство поддержало предложение Министерства внутренних дел и администрации об образовании временной буферной зоны на границе с Беларусью.

Белорусскому временному поверенному была вручена нота протеста в связи со смертью польского пограничника с требованием к белорусским властям установить личность убийцы и передать его польским властям.

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