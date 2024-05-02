Польща організує саміт з питань безпеки з Україною та країнами Балтії

10-11 червня в Білостоці відбудеться саміт спікерів парламентів Польщі, країн Балтії та України. Це має бути сигналом, що країни "стоять разом".

Що відомо про саміт спікерів парламентів у Польщі

Спікер Сейму Польщі Шимон Головня розповів, що запросив лідерів парламентів Литви, Латвії, Естонії та України «поговорити про спільну безпеку».

Давайте поговоримо про це тут, де так близько до кордону з Білоруссю, але також і з Литвою, де зустрічаються як можливості, так і загрози, з якими ми стикаємося, а не завжди у Варшаві. Шимон Головня Спікер Сейму

Він додав, що всі спікери прийняли запрошення.

Ми також хочемо надіслати сигнал звідси, з Білостока, що ми стоїмо разом. Ми повинні стати друзями і зблизитися як суспільства, — сказав він. Поширити

Головня підкреслив, що в часи небезпеки необхідно показати, що не тільки уряди підтримують одне одного, але й суспільства підтримують одне одного.

Що дасть Україні саміт в Білостоці

На запитання, чи червневий саміт надасть Україні якусь конкретну допомогу, Головня зазначив, що сьогодні потрібно робити не лише «важкі речі», які робить уряд, а й «м’які речі», як-от парламентську дипломатію.

Якщо ми не будемо робити м’які речі, тобто зустрічатися один з одним, відкривати дискусії, переконувати людей, то не буде за кого голосувати в урядах, які будуть робити важкі речі, — зазначив він. Поширити

Він сподівається, що за підсумками саміту буде прийнято спільну декларацію, можливо, декларацію про спільну поїздку в Україну.