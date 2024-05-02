Польща організує саміт з питань безпеки з Україною та країнами Балтії

10-11 червня в Білостоці відбудеться саміт спікерів парламентів Польщі, країн Балтії та України. Це має бути сигналом, що країни "стоять разом".
Що відомо про саміт спікерів парламентів у Польщі
Спікер Сейму Польщі Шимон Головня розповів, що запросив лідерів парламентів Литви, Латвії, Естонії та України «поговорити про спільну безпеку».
Він додав, що всі спікери прийняли запрошення.
Головня підкреслив, що в часи небезпеки необхідно показати, що не тільки уряди підтримують одне одного, але й суспільства підтримують одне одного.
Що дасть Україні саміт в Білостоці
На запитання, чи червневий саміт надасть Україні якусь конкретну допомогу, Головня зазначив, що сьогодні потрібно робити не лише «важкі речі», які робить уряд, а й «м’які речі», як-от парламентську дипломатію.
Він сподівається, що за підсумками саміту буде прийнято спільну декларацію, можливо, декларацію про спільну поїздку в Україну.
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