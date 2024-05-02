Польша организует саммит по безопасности с Украиной и странами Балтии

10-11 июня в Белостоке состоится саммит спикеров парламентов Польши, стран Балтии и Украины. Это должно быть сигналом, что страны "стоят вместе".
Что известно о саммите спикеров парламентов в Польше
Спикер Сейма Польши Шимон Головня рассказал, что пригласил лидеров парламентов Литвы, Латвии, Эстонии и Украины "поговорить о общей безопасности".
Он добавил, что все спикеры приняли приглашение.
Главня подчеркнул, что во времена опасности необходимо показать, что не только правительства поддерживают друг друга, но и общества поддерживают друг друга.
Что даст Украине саммит в Белостоке
На вопрос, предоставит ли июньский саммит Украине какую-то конкретную помощь, Головня отметил, что сегодня нужно делать не только «тяжелые вещи», которые делает правительство, но и «мягкие вещи», например парламентскую дипломатию.
Он надеется, что по итогам саммита будет принята совместная декларация, возможно, декларация о совместной поездке в Украину.
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