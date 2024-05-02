Польша организует саммит по безопасности с Украиной и странами Балтии

10-11 июня в Белостоке состоится саммит спикеров парламентов Польши, стран Балтии и Украины. Это должно быть сигналом, что страны "стоят вместе".

Что известно о саммите спикеров парламентов в Польше

Спикер Сейма Польши Шимон Головня рассказал, что пригласил лидеров парламентов Литвы, Латвии, Эстонии и Украины "поговорить о общей безопасности".

Давайте поговорим об этом здесь, где так близко к границе с Беларусью, но также и Литвой, где встречаются как возможности, так и угрозы, с которыми мы сталкиваемся, а не как всегда в Варшаве. Шимон Головня Спикер Сейма

Он добавил, что все спикеры приняли приглашение.

Мы также хотим послать сигнал отсюда из Белостока, что мы стоим вместе. Мы должны стать друзьями и сблизиться как общества, — сказал он. Поделиться

Главня подчеркнул, что во времена опасности необходимо показать, что не только правительства поддерживают друг друга, но и общества поддерживают друг друга.

Что даст Украине саммит в Белостоке

На вопрос, предоставит ли июньский саммит Украине какую-то конкретную помощь, Головня отметил, что сегодня нужно делать не только «тяжелые вещи», которые делает правительство, но и «мягкие вещи», например парламентскую дипломатию.

Если мы не будем делать мягкие вещи, то есть встречаться друг с другом, открывать дискуссии, убеждать людей, то не за кого будет голосовать в правительствах, которые будут делать тяжелые вещи, — отметил он. Поделиться

Он надеется, что по итогам саммита будет принята совместная декларация, возможно, декларация о совместной поездке в Украину.