Польща планує обмежити доступ до прикордонної зони з Білоруссю
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Польща планує обмежити доступ до прикордонної зони з Білоруссю

польща
Джерело:  Прикордонна служба Польщі

Міністерство внутрішніх справ Польщі запропонувало закрити прикордонну зону з Білоруссю на кілька місяців.

Чому Польща планує обмежити доступ до прикордонної зони з Білоруссю

Згідно з документом, доступ хочуть закрити до низки районів Підляського воєводства, яке знаходиться на кордоні з Білоруссю.

МВС пояснює, що обмеження запропонували через зростання міграційного тиску, який посилився останнім часом.

Білоруські державні служби беруть активну участь (приховано або відкрито) у нападах на солдатів, поліцейських та прикордонників, які виконують свої завдання з охорони державного кордону, — уточнили в проекті постанови.

Також там наголошується, що заходи дозволять забезпечити безпеку для польських прикордонників, які перебувають на кордоні з Білоруссю, та не допускати до них сторонніх осіб.

Обмеження хочуть запровадити з 4 червня, вони можуть діяти 90 днів.

Що цьому передувало

Проєкт постанови МВС Польщі з'явився після того, як польський прем'єр-міністр Дональд Туск під час візиту до Підляшшя оголосив, що через поточну ситуацію на кордоні з Білоруссю там буде відновлена буферна зона.

Це сталось після того, як польський прикордонник отримав поранення від удару ножем, завданого йому іноземцем, який намагався прорватися через шлагбаум на кордоні з Білоруссю. Це трапилося в районі прикордонної застави в селі Дубичі Церковні.

Раніше уряд Польщі оголосив про виділення 10 млрд злотих  на програму "Щит Схід", яка передбачає, серед іншого, будівництво укріплень і дамб уздовж східного кордону.

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