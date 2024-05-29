Міністерство внутрішніх справ Польщі запропонувало закрити прикордонну зону з Білоруссю на кілька місяців.
Чому Польща планує обмежити доступ до прикордонної зони з Білоруссю
Згідно з документом, доступ хочуть закрити до низки районів Підляського воєводства, яке знаходиться на кордоні з Білоруссю.
МВС пояснює, що обмеження запропонували через зростання міграційного тиску, який посилився останнім часом.
Також там наголошується, що заходи дозволять забезпечити безпеку для польських прикордонників, які перебувають на кордоні з Білоруссю, та не допускати до них сторонніх осіб.
Обмеження хочуть запровадити з 4 червня, вони можуть діяти 90 днів.
Що цьому передувало
Проєкт постанови МВС Польщі з'явився після того, як польський прем'єр-міністр Дональд Туск під час візиту до Підляшшя оголосив, що через поточну ситуацію на кордоні з Білоруссю там буде відновлена буферна зона.
Це сталось після того, як польський прикордонник отримав поранення від удару ножем, завданого йому іноземцем, який намагався прорватися через шлагбаум на кордоні з Білоруссю. Це трапилося в районі прикордонної застави в селі Дубичі Церковні.
Раніше уряд Польщі оголосив про виділення 10 млрд злотих на програму "Щит Схід", яка передбачає, серед іншого, будівництво укріплень і дамб уздовж східного кордону.
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