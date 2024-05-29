Министерство внутренних дел Польши предложило закрыть пограничную зону с Беларусью на несколько месяцев.
Почему Польша планирует ограничить доступ к приграничной зоне с Беларусью
Согласно документу, доступ хотят закрыть в ряд районов Подлясского воеводства, находящегося на границе с Беларусью.
МВД объясняет, что ограничения предложили из-за усилившегося в последнее время роста миграционного давления.
Также там отмечается, что меры позволят обеспечить безопасность для находящихся на границе с Беларусью польских пограничников и не допускать к ним посторонних лиц.
Ограничения хотят ввести с 4 июня, они могут действовать 90 дней.
Что этому предшествовало
Проект постановления МВД Польши появился после того, как польский премьер-министр Дональд Туск во время визита в Подляшье объявил, что из-за текущей ситуации на границе с Беларусью там будет восстановлена буферная зона.
Это произошло после того, как польский пограничник получил ранение от удара ножом, нанесенного ему иностранцем, пытавшимся прорваться через шлагбаум на границе с Беларусью. Это произошло в районе пограничного залога в селе Дубичи Церкви.
Ранее правительство Польши объявило о выделении 10 млрд злотых на программу "Щит Восток", которая предусматривает, в частности, строительство укреплений и дамб вдоль восточной границы.
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