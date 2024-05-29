Польша планирует ограничить доступ к приграничной зоне с Беларусью
Категория
Мир
Дата публикации

Польша планирует ограничить доступ к приграничной зоне с Беларусью

польща
Читати українською
Источник:  Пограничная служба Польши

Министерство внутренних дел Польши предложило закрыть пограничную зону с Беларусью на несколько месяцев.

Почему Польша планирует ограничить доступ к приграничной зоне с Беларусью

Согласно документу, доступ хотят закрыть в ряд районов Подлясского воеводства, находящегося на границе с Беларусью.

МВД объясняет, что ограничения предложили из-за усилившегося в последнее время роста миграционного давления.

Белорусские государственные службы активно участвуют (скрыто или открыто) в нападениях на солдат, полицейских и пограничников, выполняющих свои задачи по охране государственной границы, — уточнили в проекте постановления.

Также там отмечается, что меры позволят обеспечить безопасность для находящихся на границе с Беларусью польских пограничников и не допускать к ним посторонних лиц.

Ограничения хотят ввести с 4 июня, они могут действовать 90 дней.

Что этому предшествовало

Проект постановления МВД Польши появился после того, как польский премьер-министр Дональд Туск во время визита в Подляшье объявил, что из-за текущей ситуации на границе с Беларусью там будет восстановлена буферная зона.

Это произошло после того, как польский пограничник получил ранение от удара ножом, нанесенного ему иностранцем, пытавшимся прорваться через шлагбаум на границе с Беларусью. Это произошло в районе пограничного залога в селе Дубичи Церкви.

Ранее правительство Польши объявило о выделении 10 млрд злотых на программу "Щит Восток", которая предусматривает, в частности, строительство укреплений и дамб вдоль восточной границы.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Диверсии в пользу РФ. В Польше задержаны еще трое подозреваемых
Польская полиция
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша вводит ограничения на передвижение российских дипломатов
Россия и Польша
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Правительство Польши направило на границу с Беларусью дополнительные силы после нападения мигрантов
Правительство Польши

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?