Министерство внутренних дел Польши предложило закрыть пограничную зону с Беларусью на несколько месяцев.

Почему Польша планирует ограничить доступ к приграничной зоне с Беларусью

Согласно документу, доступ хотят закрыть в ряд районов Подлясского воеводства, находящегося на границе с Беларусью.

МВД объясняет, что ограничения предложили из-за усилившегося в последнее время роста миграционного давления.

Белорусские государственные службы активно участвуют (скрыто или открыто) в нападениях на солдат, полицейских и пограничников, выполняющих свои задачи по охране государственной границы, — уточнили в проекте постановления. Поделиться

Также там отмечается, что меры позволят обеспечить безопасность для находящихся на границе с Беларусью польских пограничников и не допускать к ним посторонних лиц.

Ограничения хотят ввести с 4 июня, они могут действовать 90 дней.

Что этому предшествовало

Проект постановления МВД Польши появился после того, как польский премьер-министр Дональд Туск во время визита в Подляшье объявил, что из-за текущей ситуации на границе с Беларусью там будет восстановлена буферная зона.

Это произошло после того, как польский пограничник получил ранение от удара ножом, нанесенного ему иностранцем, пытавшимся прорваться через шлагбаум на границе с Беларусью. Это произошло в районе пограничного залога в селе Дубичи Церкви.

Ранее правительство Польши объявило о выделении 10 млрд злотых на программу "Щит Восток", которая предусматривает, в частности, строительство укреплений и дамб вдоль восточной границы.