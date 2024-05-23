Влада Польщі посилює заходи безпеки навколо головного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні – аеропорта Жешув-Ясьонка.
У Польщі занепокоєні диверсійними атаками РФ
Посилення безпеки навколо аеропорту є свідченням зростаючого занепокоєння щодо диверсійних операцій, підтримуваних Росією.
Він не уточнював, як саме посилюватимуть безпеку аеропорту. Водночас наголосив, що зараз Польща стикається з "безпрецедентним рівнем" іноземного втручання після того.
Семоняк також вказав, що нещодавні диверсійні акти були замовлені російською військовою розвідкою ГРУ, додавши, що подібні методи застосовують по всій Європі.
Для диверсійних атак РФ вербує "одноразових агентів"
За його словами, зазвичай вони включають вербування так званих "одноразових агентів", таких як футбольні хулігани або організовані злочинні угруповання, які готові здійснювати такі дії за гроші.
Посадовець назвав це "дуже серйозною ситуацією", оскільки російські спецслужби тепер діють набагато більш цілеспрямовано на чужій території.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про 12 затриманих у межах придушення передбачуваних диверсій, керованих із Росії.
Йдеться про підпали, спроби підпалу, а також фізичні напади.
Зазначимо, що аеропорт розташований менш ніж за 100 кілометрів від кордону з Україною. Там обробляється, до 90% західних вантажів, що прямують на фронт. Аеропорт також став основним пунктом зупинки для іноземних посадовців, які відвідують Київ.
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