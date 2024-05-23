В Польше обеспокоены диверсионными атаками РФ

Усиление безопасности вокруг аэропорта является свидетельством растущего беспокойства по поводу диверсионных операций, поддерживаемых Россией.

Мы столкнулись с иностранным государством, ведущим враждебные и, выражаясь военным языком, динамичные действия на территории Польши. Ничего подобного раньше не было. Томаш Семоняк Министр внутренних дел Польши

Он не уточнял, как именно будут усиливать безопасность аэропорта. В то же время подчеркнул, что сейчас Польша сталкивается с "беспрецедентным уровнем" иностранного вмешательства после этого.

Семоняк также отметил, что недавние диверсионные акты были заказаны российской военной разведкой ГРУ, добавив, что подобные методы применяются по всей Европе.

Для диверсионных атак РФ вербует "одноразовых агентов"

По его словам, обычно они включают вербовку так называемых "одноразовых агентов", таких как футбольные хулиганы или организованные преступные группировки, готовые совершать такие действия за деньги.

Чиновник назвал это "очень серьезной ситуацией", поскольку российские спецслужбы теперь действуют гораздо более целенаправленно на чужой территории.

Мы уже не говорим об агентах влияния или какой-либо онлайн-активности. Это люди, которые готовы прийти и поджечь, — заметил Семоняк. Поделиться

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о 12 задержанных в рамках подавления предполагаемых диверсий, управляемых из России.

Речь идет о поджогах, попытках поджога, а также физических приступах.

Отметим, что аэропорт расположен менее чем в 100 километрах от границы с Украиной. Там обрабатывается до 90% западных грузов, направляющихся на фронт. Аэропорт также стал основным пунктом остановки для иностранных чиновников, посещающих Киев.