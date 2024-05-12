Польша потеряет часть экономического роста в случае действий, направленных на возвращение украинских мужчин призывного возраста в Украину.

Почему Польше невыгодно возвращение украинцев призывного возраста в Украину

Журналисты издания анализируют заявления главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камиша, по словам которого, его страна готова способствовать возвращению украинцев призывного возраста в Украину.

Отмечается, что это решение может оказать существенное влияние на экономические показатели Польши, где сейчас находятся более миллиона граждан Украины, из которых 371 тыс — мужчины призывного возраста.

По данным отчета компании Deloitte, украинские беженцы привели к росту ВВП Польши в 2023 году в размере от 0,7-1,1%.

При этом в долгосрочной перспективе экономический эффект должен возрасти до 0,9-1,35%.

Отмечается, что увеличение фонда оплаты труда, рост частного потребления и приток иностранного капитала способствовали росту экономики Польши на 10,1-13,7 млрд злотых (2,525-3,425 млрд долларов) в 2022 году и 14,7-19,9 млрд злотых ( 3,675-4,975 млрд) в 2023 году, что значительно компенсировало государственные расходы на беженцев в размере 15 млрд злотых (3,75 млрд) в 2022 году и 5 млрд злотых (1,25 млрд) в 2023 году.

Подчеркивается, что большинство украинцев в Польше работают на промышленном производстве, задействованы в сфере транспортных услуг и строительства.

Добавляется, что почти половина украинцев выполняет работу, не соответствующую их квалификации.

Также в прошлом году почти 10% новых частных предприятий в Польше были основаны украинцами, больше всего в сфере строительства, информационно-коммуникационных и других услуг.

Как украинцев могут заставить покинуть Польшу

Большинство украинцев, прибывших в Польшу после февраля 2022 года, получили временную защиту, позволяющую им работать и пользоваться государственными услугами даже без действительных документов, удостоверяющих личность. Однако срок действия этого положения истекает 30 июня, и неизвестно, будет ли он продлен.

По словам эксперта по легализации трудоустройства в агентстве Contrain Group Андрея Арканюка, Украина и Польша подписали соглашение об упрощении исполнения судебных решений в обеих странах, а это значит, что решения об уклонении от мобилизации в Украине могут быть успешно исполнены в Польше.