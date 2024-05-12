Польща втратить частину економічного зростання у разі дій, спрямованих на повернення українських чоловіків призовного віку до Україні.

Чому Польщі невигідно повернення українців призовного віку до України

Журналісти видання аналізують заяви глави Міноборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша за словами якого, його країна готова сприяти поверненню українців призовного віку до України.

Зазначається, що це рішення може істотно вплинути на економічні показники Польщі, де зараз перебувають більше мільйона громадян України, з яких 371 тис — чоловіки призовного віку.

За даними звіту компанії Deloitte, українські біженці сприяли зростанню ВВП Польщі у 2023 році у розмірі від 0,7-1,1%.

При цьому у довгостроковій перспективі економічний ефект має зрости до до 0,9-1,35%.

Зазначається, що збільшення фонду оплати праці, зростання приватного споживання та приток іноземного капіталу сприяли зростанню економіки Польщі на 10,1-13,7 млрд злотих (2,525-3,425 млрд доларів) у 2022 році та 14,7-19,9 млрд злотих (3,675-4,975 млрд) у 2023 році, що значно компенсувало державні витрати на біженців у розмірі 15 млрд злотих (3,75 млрд) у 2022 році та 5 млрд злотих (1,25 млрд) у 2023 році.

Підкреслюється, що більшість українців у Польші працюють на промисловому виробництві, задіяні у сфері транспортних послуг та будівництва.

Додається, що майже половина українців виконує роботу, яка не відповідає їхній кваліфікації.

Також, минулого року майже 10% нових приватних підприємств у Польщі були засновані українцями, найбільше у сфері будівництва, інформаційно-комунікаційних та інших послуг.

Як українців можуть змусити покинути Польщу

Більшість українців, які прибули до Польщі після лютого 2022 року, отримали тимчасовий захист, що дозволяє їм працювати та користуватися державними послугами навіть без дійсних документів, що посвідчують особу. Однак термін дії цього положення закінчується 30 червня, і невідомо, чи буде він продовжений.

За словами експерта з легалізації працевлаштування в агентстві Contrain Group Андрія Арканюка, Україна та Польща підписали угоду про спрощення виконання судових рішень в обох країнах, а це означає, що рішення про ухилення від мобілізації в Україні можуть бути успішно виконані в Польщі.