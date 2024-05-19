Польша хочет получить европейский кредит на строительство «железного купола»
Категория
Мир
Дата публикации

Польша хочет получить европейский кредит на строительство «железного купола»

Дональд Туск
Читати українською
Источник:  Укринформ

Польша намерена получить от Европейского инвестиционного банка полмиллиарда злотых (около 117 миллионов евро) кредита на строительство «железного купола», в том числе его спутникового компонента.

"Железный купол" гарантирует безопасное небо над Польшей

Об этом во время пресс-конференции в Кракове заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он отметил, что Польша вместе с другими странами Евросоюза планирует построить "железный купол", чтобы обеспечить безопасное небо над страной.

По его словам, по опыту Украины и Израиля известно, что «одна страна не сможет справиться с обеспечением безопасности воздушного пространства».

Именно поэтому должен быть создан железный купол над регионом и целым континентом, сказал премьер. Он добавил, что Варшава уже приняла решение о строительстве соответствующего спутникового компонента в рамках этой программы.

В понедельник, 20 апреля, я буду вести переговоры с Европейским инвестиционным банком о завершении процесса финансирования этого спутникового компонента, и мы получим кредит в полмиллиарда злотых, который повысит нашу безопасность.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

Недавно Туск сообщил о намерениях правительства Польши присоединиться к инициативе Европейский небесный щит. Это проект строительства интегрированной наземной европейской системы ПРО, содержащей средства борьбы с баллистическими ракетами.

По состоянию на январь 2024 г. в инициативе принимают участие 19 европейских стран.

Польша потратит 2,5 млрд долл. на усиление границы с Россией и Беларусью

Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал выделение 10 млрд. злотых (2,5 млрд. долл.) на проект "Восточный щит" для усиления польской границы с РФ и РБ.

На церемонии по случаю 80-летия битвы под Монте-Кассино 18 мая глава польского правительства анонсировал план обороны под кодовым названием "Восточный щит".

Мы решили инвестировать 10 млрд злотых в нашу безопасность и, прежде всего, в безопасную восточную границу. Мы начинаем огромный проект по строительству безопасной границы, включая систему укреплений, а также такие ландшафтные, экологические решения, которые сделают эту границу непроходимой для потенциального врага, - заявил Дональд Туск.

Кроме того, польский премьер пожаловался на то, что в последние недели Польша имеет дело с провокациями и диверсиями. Он пообещал на следующей неделе проинформировать общественность о действиях польского государства против их авторов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Может ли Польша закрыть часть неба над Украиной — объяснение Воздушных сил
ПВО Польши
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша начала строить фортификационные сооружения на границе с Беларусью
фортификации
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша потратит 2,5 млрд долл на усиление границы с Россией и Беларусью
Граница

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?