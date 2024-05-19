Польша намерена получить от Европейского инвестиционного банка полмиллиарда злотых (около 117 миллионов евро) кредита на строительство «железного купола», в том числе его спутникового компонента.

"Железный купол" гарантирует безопасное небо над Польшей

Об этом во время пресс-конференции в Кракове заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он отметил, что Польша вместе с другими странами Евросоюза планирует построить "железный купол", чтобы обеспечить безопасное небо над страной.

По его словам, по опыту Украины и Израиля известно, что «одна страна не сможет справиться с обеспечением безопасности воздушного пространства».

Именно поэтому должен быть создан железный купол над регионом и целым континентом, сказал премьер. Он добавил, что Варшава уже приняла решение о строительстве соответствующего спутникового компонента в рамках этой программы.

В понедельник, 20 апреля, я буду вести переговоры с Европейским инвестиционным банком о завершении процесса финансирования этого спутникового компонента, и мы получим кредит в полмиллиарда злотых, который повысит нашу безопасность. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Недавно Туск сообщил о намерениях правительства Польши присоединиться к инициативе Европейский небесный щит. Это проект строительства интегрированной наземной европейской системы ПРО, содержащей средства борьбы с баллистическими ракетами.

По состоянию на январь 2024 г. в инициативе принимают участие 19 европейских стран.

Польша потратит 2,5 млрд долл. на усиление границы с Россией и Беларусью

Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал выделение 10 млрд. злотых (2,5 млрд. долл.) на проект "Восточный щит" для усиления польской границы с РФ и РБ.

На церемонии по случаю 80-летия битвы под Монте-Кассино 18 мая глава польского правительства анонсировал план обороны под кодовым названием "Восточный щит".

Мы решили инвестировать 10 млрд злотых в нашу безопасность и, прежде всего, в безопасную восточную границу. Мы начинаем огромный проект по строительству безопасной границы, включая систему укреплений, а также такие ландшафтные, экологические решения, которые сделают эту границу непроходимой для потенциального врага, - заявил Дональд Туск. Поделиться

Кроме того, польский премьер пожаловался на то, что в последние недели Польша имеет дело с провокациями и диверсиями. Он пообещал на следующей неделе проинформировать общественность о действиях польского государства против их авторов.