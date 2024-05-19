Польща має намір отримати від Європейського інвестиційного банку пів мільярда злотих (близько 117 мільйонів євро) кредиту на будівництво «залізного купола», зокрема його супутникового компонента.

“Залізний купол“ гарантує безпечне небо над Польщею

Про це під час пресконференції у Кракові заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він зауважив, що Польща разом з іншими країнами Євросоюзу планує побудувати «залізний купол», щоб гарантувати безпечне небо над країною.

За його словами, з досвіду України й Ізраїлю відомо, що «одна країна не зможе дати собі раду з гарантуванням безпеки повітряного простору».

Саме тому має бути створений «залізний купол» над регіоном і цілим континентом, сказав прем’єр. Він додав, що Варшава вже ухвалила рішення про будівництво відповідного супутникового компонента в межах цієї програми.

У понеділок, 20 квітня, я вестиму переговори з Європейським інвестиційним банком про завершення процесу фінансування цього супутникового компонента, і ми отримаємо кредит у пів мільярда злотих, який підвищить нашу безпеку. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

Нещодавно Туск повідомив про наміри уряду Польщі приєднатися до ініціативи «Європейський небесний щит». Це проєкт будівництва інтегрованої наземної європейської системи ПРО, що містить засоби боротьби з балістичними ракетами.

Станом на січень 2024 року в ініціативі беруть участь 19 європейських країн.

Польща витратить 2,5 млрд дол на посилення кордону з Росією та Білоруссю

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував виділення 10 млрд злотих (2,5 млрд дол) на проєкт "Східний щит" для посилення польського кордону з РФ та РБ.

На церемонії з нагоди 80-ї річниці битви під Монте-Кассіно 18 травня глава польського уряду анонсував план оборони під кодовою назвою "Східний щит".

Ми вирішили інвестувати 10 млрд злотих у нашу безпеку і, перш за все, в безпечний східний кордон. Ми розпочинаємо величезний проєкт з будівництва безпечного кордону, включаючи систему укріплень, а також такі ландшафтні, екологічні рішення, які зроблять цей кордон непрохідним для потенційного ворога — заявив Дональд Туск. Поширити

Крім того, польський прем'єр поскаржився на те, що протягом останніх тижнів Польща має справу з провокаціями та диверсіями. Він пообіцяв наступного тижня поінформувати громадськість про дії польської держави проти їх авторів.