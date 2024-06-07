Польща — Україна. Де та коли дивитися контрольний матч перед Євро-2024

Національна команда України протистоятиме збірній Польщі в спарингу перед чемпіонатом Європи.
Головні тези:
- Матч між Польщею та Україною перед Євро-2024 відбудеться 7 червня у Варшаві на стадіоні 'Народови'.
- Трансляцію матчу збірних в регіональних телеканалах та на сервісі MEGOGO. Передматчева студія розпочнеться о 20:30.
- Збірна України потрапила у групу E на Євро-2024 разом з командами Бельгії, Словаччини та Румунії. У фіналі групи зіткнеться з фаворитом - збірною Бельгії.
- Позаштатний матч України на Євро-2024 заплановано на 17 червня, 21 червня та 26 червня
- Чемпіонат Європи-2024 відбудеться в різних містах Німеччини, з фіналом на 'Олімпіаштадіоні' у Берліні.
Де та коли дивитися матч Польща — Україна
Матч Польща — Україна відбудеться 7 червня у Варшаві. Поєдинок прийме стадіон "Народови".
Старт зустрічі запланований на 21:45 за київським часом.
У цифровому мовленні T2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" тощо). Трансляція національного мовника буде доступна і клієнтам кабельного ТБ. У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку буде сервіс MEGOGO.
Передматчева студія там розпочнеться о 20:30. Трансляція зустрічі "синьо-жовтих" проти поляків буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна", "Спорт" та "Оптимальна".
З ким гратиме збірна України на Євро-2024
Синьо-жовті" за результатами жеребкування потрапили до групи E. Там суперниками команди Сергія Реброва будуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.
У фінальному ж турі основної сітки Україна протистоятиме фавориту групи — збірній Бельгії. Матч відбудеться в Штутгарті 26 червня на стадіоні MHPArena. Раніше він іменувався "Мерседес-Бенц Арена".
Список матчів збірної України на Євро-2024:
Румунія — Україна, 17 червня, 16:00
Словаччина — Україна, 21 червня, 16:00
Україна — Бельгія, 26 червня, 19:00
Матч-відкриття відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені, а фінал — на берлінському "Олімпіаштадіоні". Також поєдинки чемпіонату Європи приймуть Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майні. Турнір складатиметься з групового турніру та плей-офф.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-