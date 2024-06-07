Польща — Україна. Де та коли дивитися контрольний матч перед Євро-2024

Національна команда України протистоятиме збірній Польщі в спарингу перед чемпіонатом Європи.

Де та коли дивитися матч Польща — Україна

Матч Польща — Україна відбудеться 7 червня у Варшаві. Поєдинок прийме стадіон "Народови".

Старт зустрічі запланований на 21:45 за київським часом.

У цифровому мовленні T2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" тощо). Трансляція національного мовника буде доступна і клієнтам кабельного ТБ. У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку буде сервіс MEGOGO.

Передматчева студія там розпочнеться о 20:30. Трансляція зустрічі "синьо-жовтих" проти поляків буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна", "Спорт" та "Оптимальна".

З ким гратиме збірна України на Євро-2024

Синьо-жовті" за результатами жеребкування потрапили до групи E. Там суперниками команди Сергія Реброва будуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

У фінальному ж турі основної сітки Україна протистоятиме фавориту групи — збірній Бельгії. Матч відбудеться в Штутгарті 26 червня на стадіоні MHPArena. Раніше він іменувався "Мерседес-Бенц Арена".

Список матчів збірної України на Євро-2024:

Румунія — Україна, 17 червня, 16:00

Словаччина — Україна, 21 червня, 16:00

Україна — Бельгія, 26 червня, 19:00