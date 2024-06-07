Польша – Украина. Где и когда смотреть контрольный матч перед Евро-2024

Национальная команда Украины будет противостоять сборной Польши в спарринге перед чемпионатом Европы.
Главные тезисы
- Контрольный матч между сборными Польши и Украины перед Евро-2024 пройдет 7 июня в Варшаве на стадионе 'Народовы'. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.
- Трансляция матча будет доступна на различных телеканалах, в том числе через сервис MEGOGO. Предматчевая студия начнется в 20:30.
- Сборная Украины попала в группу E на Евро-2024 и сыграет с командами Бельгии, Словакии и Румынии. Первый матч с Румынией состоится 17 июня.
- Финальный тур сборной Украины на Евро-2024 пройдет в Штутгарте против Бельгии 26 июня на стадионе MHPArena.
- Чемпионат Европы пройдет в нескольких городах Германии, включая Мюнхен, Берлин, Гамбург, Лейпциг и другие. Турнир состоит из группового этапа и плей-офф.
Где и когда смотреть матч Польша — Украина
Матч Польша — Украина состоится 7 июня в Варшаве. Поединок примет стадион "Народовы".
Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.
В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Общественное" ("Общественное Киев", "Общественное Черкассы" и т.д.). Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. В сети эксклюзивным транслятором поединка будет сервис MEGOGO .
Предматчевая студия там начнется в 20.30. Трансляция встречи "сине-желтых" против поляков будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Спорт" и "Оптимальная".
С кем будет играть сборная Украины на Евро-2024
Сине-желтые по результатам жеребьевки попали в группу E. Там соперниками команды Сергея Реброва будут сборные Бельгии, Словакии и Румынии.
В финальном туре основной сетки Украина будет противостоять фавориту группы — сборной Бельгии. Матч пройдет в Штутгарте 26 июня на стадионе MHPArena. Ранее он назывался "Мерседес-Бенц Арена".
Список матчей сборной Украины на Евро-2024:
Румыния — Украина, 17 июня, 16:00
Словакия — Украина, 21 июня, 16:00
Украина — Бельгия, 26 июня, 19:00
Матч-открытие состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене, а финал — на берлинском "Олимпиаштадионе". Также поединки чемпионата Европы примут Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне. Турнир состоит из группового турнира и плей-офф.
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