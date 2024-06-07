Польша – Украина. Где и когда смотреть контрольный матч перед Евро-2024
Категория
Спорт
Дата публикации

Польша – Украина. Где и когда смотреть контрольный матч перед Евро-2024

футбол
Читати українською
Источник:  online.ua

Национальная команда Украины будет противостоять сборной Польши в спарринге перед чемпионатом Европы.

Главные тезисы

  • Контрольный матч между сборными Польши и Украины перед Евро-2024 пройдет 7 июня в Варшаве на стадионе 'Народовы'. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.
  • Трансляция матча будет доступна на различных телеканалах, в том числе через сервис MEGOGO. Предматчевая студия начнется в 20:30.
  • Сборная Украины попала в группу E на Евро-2024 и сыграет с командами Бельгии, Словакии и Румынии. Первый матч с Румынией состоится 17 июня.
  • Финальный тур сборной Украины на Евро-2024 пройдет в Штутгарте против Бельгии 26 июня на стадионе MHPArena.
  • Чемпионат Европы пройдет в нескольких городах Германии, включая Мюнхен, Берлин, Гамбург, Лейпциг и другие. Турнир состоит из группового этапа и плей-офф.

Где и когда смотреть матч Польша — Украина

Матч Польша — Украина состоится 7 июня в Варшаве. Поединок примет стадион "Народовы".

Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Общественное" ("Общественное Киев", "Общественное Черкассы" и т.д.). Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. В сети эксклюзивным транслятором поединка будет сервис MEGOGO .

Предматчевая студия там начнется в 20.30. Трансляция встречи "сине-желтых" против поляков будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Спорт" и "Оптимальная".

С кем будет играть сборная Украины на Евро-2024

Сине-желтые по результатам жеребьевки попали в группу E. Там соперниками команды Сергея Реброва будут сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

В финальном туре основной сетки Украина будет противостоять фавориту группы — сборной Бельгии. Матч пройдет в Штутгарте 26 июня на стадионе MHPArena. Ранее он назывался "Мерседес-Бенц Арена".

Список матчей сборной Украины на Евро-2024:

  • Румыния — Украина, 17 июня, 16:00

  • Словакия — Украина, 21 июня, 16:00

  • Украина — Бельгия, 26 июня, 19:00

Матч-открытие состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене, а финал — на берлинском "Олимпиаштадионе". Также поединки чемпионата Европы примут Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне. Турнир состоит из группового турнира и плей-офф.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
Сборная Украины
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Сборная Украины провела первую тренировку в Германии перед Евро-2024 — фото
зборная
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Товарищеский матч перед Евро-2024. Сборная Украины сыграла вничью с Германией
Футбол

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?