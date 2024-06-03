На поле в немецком Нюрнберге тренерский штаб "сине-желтых" опробовал 17 футболистов. Национальная сборная Украины сыграла вничью с Германией в первом товарищеском матче перед Евро-2024 по футболу. Встреча в немецком Нюрнберге завершилась при счете 0:0.

Сборная Украины по футболу сыграла вничью с Германией

Команда Сергея Реброва запланировала три поединка в рамках подготовки к чемпионату Европы. Кроме Германии, до 11 июня включительно "сине-желтые" проведут товарищеские встречи с Польшей и Молдовой.

На поле украинцы вышли со схемой с пятью защитниками. Место в воротах занял Анатолий Трубин, на острие же нападения вышел Роман Яремчук.

Германия и Украина встречались уже второй раз через год. В июне 2023-го соперники разыграли сверхрезультативную товарищескую ничью в дебютном матче Реброва в должности — 3:3 с дублем Виктора Цыганкова, также вышедшего в старте на поединок в Нюрнберге.

Первый опасный момент возник у гостей на четвертой минуте. На добивании после быстрого выбегания Михаила Мудрика играл Цыганков — не попал в ворота. Поделиться

Первые 10 минут прошли по инициативе Германии — на стартовом отрезке у хозяев поля было более 80 процентов владения мячом. Со средней дистанции к мячу также приложился защитник Максимилиан Миттельштедт — мимо ворот.

15 минута принесла немцам первый острый удар в плоскость. Илкай Гюндоган после навеса пробивал с линии вратарской, но с передачей партнера не справился — мяч зафиксировал Трубин.

Товарищеский матч Украина — Германия.

На экваторе тайма удара из-за пределов штрафной наносил капитан сборной Тарас Степаненко. "Бундестим" ответили попыткой Паскаля Гросса и штрафной из опасной позиции Роберта Андриха.

Автором первого удара "сине-желтых" в створ стал Роман Яремчук. Фланговую передачу Цыганкова "девятка" сборной завершал ударом из центра штрафной, но с ним справился Мануэль Нойер. Поделиться

Забивать гостям "в раздевалку" мог Джамал Мусиала. Яремчук же закрыл тайм своим вторым ударом в плоскость, который не создал проблем Ноеру.

Самым острым в начале второго тайма для "сине-желтых" стало очередное выбегание Мудрика левым флангом. Германия немедленно ответила ударом в перекладину дебютанта хозяев Максимилиана Беера. После другого удара форварда мяч из ближнего угла должен был доставать Трубину.

На 64-й минуте тренерский штаб Реброва произвел первые замены в составе команды. На поле одновременно появились полузащитник Владимир Бражко, вингеры Александр Зубков и Андрей Ярмоленко, вышедший за сборную впервые с сентября 2023 года. Еще за 10 минут к партнерам присоединились Георгий Судаков и Артем Довбик, лидеры "Шахтера" и испанской "Жироны" соответственно.

Товарищеский матч Украина — Германия.

Решать судьбу поединка мог Андрей Ярмоленко, нанесший первый удар в створ за тайм на 89-й минуте — в ближнем углу надежно сыграл Ноер. Его визави в воротах украинцев Трубин завершил мяч в пяти сейвах.

Следующий товарищеский матч Украина проведет 7 июня, когда в Варшаве будет встречаться с командой Польши.

Что известно о товарищеском матче Германия — Украина

3 июня сборная Украины сыграет товарищеский матч с национальной командой Германии — хозяйкой финального турнира Евро-2024.

Поединок состоится на стадионе "Макс Морлок" в немецком Нюрнберге. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

Для украинской сборной это будет первый из трех контрольных матчей в рамках подготовки к континентальному первенству. После игры с немцами "сине-желтые" проведут еще два спарринга: 7 июня с Польшей в Варшаве и 11 июня с Молдовой в Кишиневе.