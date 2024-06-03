На полі в німецькому Нюрнбергу тренерський штаб "синьо-жовтих" випробував 17 футболістів. Національна збірна України зіграла внічию з Німеччиною в першому товариському матчі перед Євро-2024 з футболу. Зустріч у німецькому Нюрнбергу завершилася за рахунку 0:0.
Головні тези:
- Збірна України внічию зіграла з Німеччиною перед Євро-2024.
- Тренерський штаб Сергія Реброва спробував 17 футболістів у матчі з німецькою командою.
- Україна запланувала ще два товариські поєдинки з Польщею та Молдовою для підготовки до чемпіонату Європи.
- Національні збірні зустрічалися вже другий раз за останній рік, обидва матчі завершились внічию.
- Наступний контрольний матч Україна зіграє з Польщею, а потім ще з Молдовою у рамках підготовки до Євро-2024.
Збірна України з футболу зіграла внічию з Німеччиною
Команда Сергія Реброва запланувала три поєдинки в межах підготовки до чемпіонату Європи. Окрім Німеччини, до 11 червня включно "синьо-жовті" проведуть товариські зустрічі з Польщею та Молдовою.
На поле українці вийшли зі схемою з п'ятьма захисниками. Місце у воротах посів Анатолій Трубін, на вістрі ж нападу вийшов Роман Яремчук.
Німеччина та Україна зустрічалися вже вдруге за рік. У червні 2023-го суперники розіграли надрезультативну товариську нічию в дебютному матчі Реброва на посаді — 3:3 з дублем Віктора Циганкова, який також вийшов у старті на поєдинок у Нюрнбергу.
Перші 10 хвилин пройшли за ініціативи Німеччини — на стартовому відрізку господарі поля мали понад 80 відсотків володіння м'ячем. Із середньої дистанції до м'яча також приклався захисник Максиміліан Міттельштедт — повз ворота.
15-та хвилина принесла німцям перший гострий удар у площину. Ілкай Ґюндоґан після навісу пробивав з лінії воротарської зони, але з передачею партнера не впорався — м'яч зафіксував Трубін.
На екваторі тайму удару з-за меж штрафного завдавав капітан збірної Тарас Степаненко. "Бундестім" відповіли спробою Паскаля Гросса та штрафним із небезпечної позиції Роберта Андріха.
Забивати гостям "у роздягальню" міг Джамал Мусіала. Натомість Яремчук закрив тайм своїм другим ударом у площину, який не створив проблем Ноєру.
Найгострішим на початку другого тайму для "синьо-жовтих" стало чергове вибігання Мудрика лівим флангом. Німеччина негайно відповіла ударом у поперечину дебютанта господарів Максиміліана Беєра. Після іншого удару форварда м'яч із ближнього кута мусив діставати Трубін.
На 64-й хвилині тренерський штаб Реброва провів перші заміни в складі команди. На полі одночасно з'явилися півзахисник Володимир Бражко, вінгери Олександр Зубков та Андрій Ярмоленко, який вийшов за збірну вперше з вересня 2023 року. Ще за 10 хвилин до партнерів доєдналися Георгій Судаков та Артем Довбик, лідери "Шахтаря" та іспанської "Жирони" відповідно.
Вирішувати долю поєдинку міг Андрій Ярмоленко, який завдав першого удару в площину за тайм на 89-й хвилині — в ближньому куті надійно зіграв Ноєр. Його візаві у воротах українців Трубін завершив м'яч із доробком у п'ять сейвів.
Наступний товариський матч Україна проведе 7 червня, коли у Варшаві зустрічатиметься з командою Польщі.
Що відомо про товариський матч Німеччина — Україна
3 червня, збірна України зіграє товариський матч із національною командою Німеччини — господаркою фінального турніру Євро-2024.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Макс Морлок" у німецькому Нюрнберзі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Для української збірної це буде перший з трьох контрольних матчів в рамках підготовки до континентальної першості. Після гри з німцями "синьо-жовті" проведуть ще два спаринги: 7 червня з Польщею у Варшаві та 11 червня з Молдовою у Кишиневі.
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