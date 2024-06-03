На полі в німецькому Нюрнбергу тренерський штаб "синьо-жовтих" випробував 17 футболістів. Національна збірна України зіграла внічию з Німеччиною в першому товариському матчі перед Євро-2024 з футболу. Зустріч у німецькому Нюрнбергу завершилася за рахунку 0:0.

Збірна України з футболу зіграла внічию з Німеччиною

Команда Сергія Реброва запланувала три поєдинки в межах підготовки до чемпіонату Європи. Окрім Німеччини, до 11 червня включно "синьо-жовті" проведуть товариські зустрічі з Польщею та Молдовою.

На поле українці вийшли зі схемою з п'ятьма захисниками. Місце у воротах посів Анатолій Трубін, на вістрі ж нападу вийшов Роман Яремчук.

Німеччина та Україна зустрічалися вже вдруге за рік. У червні 2023-го суперники розіграли надрезультативну товариську нічию в дебютному матчі Реброва на посаді — 3:3 з дублем Віктора Циганкова, який також вийшов у старті на поєдинок у Нюрнбергу.

Перший небезпечний момент виник у гостей на четвертій хвилині. На добиванні після швидкого вибігання Михайла Мудрика грав Циганков — не поцілив у ворота. Поширити

Перші 10 хвилин пройшли за ініціативи Німеччини — на стартовому відрізку господарі поля мали понад 80 відсотків володіння м'ячем. Із середньої дистанції до м'яча також приклався захисник Максиміліан Міттельштедт — повз ворота.

15-та хвилина принесла німцям перший гострий удар у площину. Ілкай Ґюндоґан після навісу пробивав з лінії воротарської зони, але з передачею партнера не впорався — м'яч зафіксував Трубін.

Товариський матч Україна — Німеччина

На екваторі тайму удару з-за меж штрафного завдавав капітан збірної Тарас Степаненко. "Бундестім" відповіли спробою Паскаля Гросса та штрафним із небезпечної позиції Роберта Андріха.

Автором першого удару "синьо-жовтих" у площину став Роман Яремчук. Флангову передачу Циганкова "дев'ятка" збірної довершував ударом з центру штрафного майданчика, але з ним впорався Мануель Ноєр. Поширити

Забивати гостям "у роздягальню" міг Джамал Мусіала. Натомість Яремчук закрив тайм своїм другим ударом у площину, який не створив проблем Ноєру.

Найгострішим на початку другого тайму для "синьо-жовтих" стало чергове вибігання Мудрика лівим флангом. Німеччина негайно відповіла ударом у поперечину дебютанта господарів Максиміліана Беєра. Після іншого удару форварда м'яч із ближнього кута мусив діставати Трубін.

На 64-й хвилині тренерський штаб Реброва провів перші заміни в складі команди. На полі одночасно з'явилися півзахисник Володимир Бражко, вінгери Олександр Зубков та Андрій Ярмоленко, який вийшов за збірну вперше з вересня 2023 року. Ще за 10 хвилин до партнерів доєдналися Георгій Судаков та Артем Довбик, лідери "Шахтаря" та іспанської "Жирони" відповідно.

Товариський матч Україна — Німеччина

Вирішувати долю поєдинку міг Андрій Ярмоленко, який завдав першого удару в площину за тайм на 89-й хвилині — в ближньому куті надійно зіграв Ноєр. Його візаві у воротах українців Трубін завершив м'яч із доробком у п'ять сейвів.

Наступний товариський матч Україна проведе 7 червня, коли у Варшаві зустрічатиметься з командою Польщі.

Що відомо про товариський матч Німеччина — Україна

3 червня, збірна України зіграє товариський матч із національною командою Німеччини — господаркою фінального турніру Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Макс Морлок" у німецькому Нюрнберзі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Для української збірної це буде перший з трьох контрольних матчів в рамках підготовки до континентальної першості. Після гри з німцями "синьо-жовті" проведуть ще два спаринги: 7 червня з Польщею у Варшаві та 11 червня з Молдовою у Кишиневі.