Польща звернулася з закликом до США заради України

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський під час виступу в Атлантичній раді попросив у США ще більше зброї для України.

Сікорський у США попросив зброю для України

Глава МЗС Польщі звернув увагу на те, що лише три кроки відділяють нас від безпечнішого та стабільнішого світу.

По-перше, надайте українцям боєприпаси, які їм терміново потрібні. По-друге, інвестуйте в нашу безпеку, щоб створити настільки потужний стримуючий фактор, який затьмарить Путіна та його наближених. По-третє, поглиблюйте та розширюйте наші альянси, щоб забезпечити тривалий мир з позиції сили. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

На переконання польського дипломата, вказані рішення можуть врятувати світ від подальшої ескалації війни в Україні, а також унеможливлять початок більш глобального конфлікту, “який наразі все ближче наближається до наших кордонів".

Сікорський попередив про напад Росії на країни НАТО

Шеф польської дипломатії вкотре нагадав, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну — це аж ніяк не регіональна сварка, а війна з глобальними наслідками.

За словами Радослава Сікорського, якщо залишити Збройні сили України без допомоги міжнародних партнерів, то російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що йому може зійти з рук, що завгодно.

Глава МЗС Польщі також озвучив прогноз, що армія РФ може підійти набагато ближче до кордонів держав НАТО, погрожуючи подальшими військовими вторгненнями в Європу.