Польша обратилась с призывом к США ради Украины
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Политика
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Польша обратилась с призывом к США ради Украины

Радослав Сикорский
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Источник:  Atlantic Council

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский, выступая в Атлантическом совете, попросил у США еще больше оружия для Украины.

Сикорский в США попросил оружие для Украины

Глава МИД Польши обратил внимание на то, что только три шага отделяют нас от более безопасного и стабильного мира.

Во-первых, предоставьте украинцам боеприпасы, которые им срочно нужны. Во-вторых, инвестируйте в нашу безопасность, чтобы создать столь мощный сдерживающий фактор, который напугает Путина и его приближенных. В-третьих, углубляйте и расширяйте наши альянсы, чтобы обеспечить длительный мир с позиции силы.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

По убеждению польского дипломата, указанные решения могут спасти мир от дальнейшей эскалации войны в Украине, а также сделают невозможным начало более глобального конфликта, который сейчас все ближе приближается к нашим границам.

Сикорский предупредил о нападении России на страны НАТО

Шеф польской дипломатии в который раз напомнил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину – это отнюдь не региональный конфликт, а война с глобальными последствиями.

По словам Радослава Сикорского, если оставить Вооруженные силы Украины без помощи международных партнеров, российский диктатор Владимир Путин поймет, что ему может сойти с рук что угодно.

Глава МИД Польши также озвучил прогноз, что армия РФ может подойти гораздо ближе к границам государств НАТО, угрожая дальнейшими военными вторжениями в Европу.

Уже нашим детям придется бороться с ним (Путиным – ред.). Ведь Путин открыто заявил, что российская граница нигде не заканчивается, - подытожил польский дипломат.

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