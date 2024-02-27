Польша обратилась с призывом к США ради Украины

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский, выступая в Атлантическом совете, попросил у США еще больше оружия для Украины.
Сикорский в США попросил оружие для Украины
Глава МИД Польши обратил внимание на то, что только три шага отделяют нас от более безопасного и стабильного мира.
По убеждению польского дипломата, указанные решения могут спасти мир от дальнейшей эскалации войны в Украине, а также сделают невозможным начало более глобального конфликта, который сейчас все ближе приближается к нашим границам.
Сикорский предупредил о нападении России на страны НАТО
Шеф польской дипломатии в который раз напомнил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину – это отнюдь не региональный конфликт, а война с глобальными последствиями.
По словам Радослава Сикорского, если оставить Вооруженные силы Украины без помощи международных партнеров, российский диктатор Владимир Путин поймет, что ему может сойти с рук что угодно.
Глава МИД Польши также озвучил прогноз, что армия РФ может подойти гораздо ближе к границам государств НАТО, угрожая дальнейшими военными вторжениями в Европу.
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