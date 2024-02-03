Польщу сколихнули публічні конфлікти після заяви Дуди про Україну та Крим

Нещодавно польський лідер Анджей Дуда зізнався, що ставить під сумнів ймовірність деокупації Криму Україною Ця заява обурила політиків з правлячого табору Польщі.
У Польщі критикують слова Дуди про Крим
Найбільше обурення висловлюють представники керівної "Громадянської коаліції".
Що важливо розуміти, президент Польщі потрапив під шквал критики за сумніви у тому, що Україна поверне Крим, а також за ремарку, що Крим довший час належав Росії, ніж Україні.
З окремою заявою з цього приводу виступив відомий політик Кшиштоф Брейза.
Також слова Дуди сильно розізлили Даріуш Росаті. Він навіть назвав президента Польщі “жахливою помилкою”.
Ще один представник "Громадянської коаліції" Роман Гертих зізнався, що вважає слова Анджея Дуди “дурною відповіддю”.
Державний секретар Міністерства національної оборони Польщі Цезарій Томчик також публічно висміяв заяву польського лідера.
Що саме Дуда сказав про Крим
За словами глави Польщі, він має сумніви у здатності України повернути окупований Крим.
Окрім того, Анджей Дуда несподівано заговорив про те, що доволі довго Крим знаходився під контролем РФ, однак не пояснив, як цей факт впливає на ймовірність його деокупації.
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