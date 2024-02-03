Польщу сколихнули публічні конфлікти після заяви Дуди про Україну та Крим
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Польщу сколихнули публічні конфлікти після заяви Дуди про Україну та Крим

Анджей Дуда
Джерело:  online.ua

Нещодавно польський лідер Анджей Дуда зізнався, що ставить під сумнів ймовірність деокупації Криму Україною Ця заява обурила політиків з правлячого табору Польщі.

У Польщі критикують слова Дуди про Крим

Найбільше обурення висловлюють представники керівної "Громадянської коаліції".

Що важливо розуміти, президент Польщі потрапив під шквал критики за сумніви у тому, що Україна поверне Крим, а також за ремарку, що Крим довший час належав Росії, ніж Україні.

З окремою заявою з цього приводу виступив відомий політик Кшиштоф Брейза.

Соромно. Сьогодні Дуда каже, що з Кримом невідомо, бо "більшу частину часу він був у руках Росії". У серпні 2022 року він стверджував, що Крим – це Україна, "так само, як Гданськ є частиною Польщі" – наголосив він.

Також слова Дуди сильно розізлили Даріуш Росаті. Він навіть назвав президента Польщі “жахливою помилкою”.

Ще один доказ того, що Дуда – це якась жахлива помилка. Виборці "Права і справедливості", розплющіть очі, – написав він у своєму Twitte (Х).

Ще один представник "Громадянської коаліції" Роман Гертих зізнався, що вважає слова Анджея Дуди “дурною відповіддю”.

Якщо вирішальним для державної приналежності є час, коли територія належала до тієї чи іншої держави, то прошу нагадати пану Дуді, що в нашій країні є міста, які в своїй історії належали Польщі коротший час, ніж іншій державі... Яка бездонно дурна відповідь!

Державний секретар Міністерства національної оборони Польщі Цезарій Томчик також публічно висміяв заяву польського лідера.

Президент не зобов'язаний говорити англійською... Але він повинен розумно говорити польською і не шкодити інтересам власної країни. Крим належить Україні. Росія – окупант.

Що саме Дуда сказав про Крим

За словами глави Польщі, він має сумніви у здатності України повернути окупований Крим.

Я не знаю, чи поверне Україна Крим, але я вірю, що вона поверне собі Донецьк і Луганськ, — сказав політик.

Окрім того, Анджей Дуда несподівано заговорив про те, що доволі довго Крим знаходився під контролем РФ, однак не пояснив, як цей факт впливає на ймовірність його деокупації.

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