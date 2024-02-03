Польщу сколихнули публічні конфлікти після заяви Дуди про Україну та Крим

Нещодавно польський лідер Анджей Дуда зізнався, що ставить під сумнів ймовірність деокупації Криму Україною Ця заява обурила політиків з правлячого табору Польщі.

У Польщі критикують слова Дуди про Крим

Найбільше обурення висловлюють представники керівної "Громадянської коаліції".

Що важливо розуміти, президент Польщі потрапив під шквал критики за сумніви у тому, що Україна поверне Крим, а також за ремарку, що Крим довший час належав Росії, ніж Україні.

З окремою заявою з цього приводу виступив відомий політик Кшиштоф Брейза.

Соромно. Сьогодні Дуда каже, що з Кримом невідомо, бо "більшу частину часу він був у руках Росії". У серпні 2022 року він стверджував, що Крим – це Україна, "так само, як Гданськ є частиною Польщі" – наголосив він.

Wstyd. Dziś A. Duda mówi, że z Krymem to nie wiadomo, bo „w większości czasu był w gestii Rosji”.

W sierpniu 2022 twierdził, że Krym to Ukraina, „tak jak Gdańsk jest częścią Polski”. pic.twitter.com/NxxaPOyi50 — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) February 2, 2024

Також слова Дуди сильно розізлили Даріуш Росаті. Він навіть назвав президента Польщі “жахливою помилкою”.

Ще один доказ того, що Дуда – це якась жахлива помилка. Виборці "Права і справедливості", розплющіть очі, – написав він у своєму Twitte (Х). Поширити

Kolejny dowód że Duda to jakaś koszmarna pomyłka. Wyborcy PiS, otwórzcie oczy. https://t.co/CuhUhVN24I — Dariusz Rosati (@DariuszRosati) February 2, 2024

Ще один представник "Громадянської коаліції" Роман Гертих зізнався, що вважає слова Анджея Дуди “дурною відповіддю”.

Якщо вирішальним для державної приналежності є час, коли територія належала до тієї чи іншої держави, то прошу нагадати пану Дуді, що в нашій країні є міста, які в своїй історії належали Польщі коротший час, ніж іншій державі... Яка бездонно дурна відповідь!

Jeśli kwestią decydującą dla przynależności państwowej jest czas, w którym dany teren należał do jakiegoś państwa, to przypominam uprzejmie panu Dudzie, że są u nas miasta, które w swej historii należały krócej do Polski niż do innego kraju…

Co za bezdennie durna wypowiedź! https://t.co/l7aLkU5wEq — Roman Giertych (@GiertychRoman) February 3, 2024

Державний секретар Міністерства національної оборони Польщі Цезарій Томчик також публічно висміяв заяву польського лідера.

Президент не зобов'язаний говорити англійською... Але він повинен розумно говорити польською і не шкодити інтересам власної країни. Крим належить Україні. Росія – окупант. Поширити

Що саме Дуда сказав про Крим

За словами глави Польщі, він має сумніви у здатності України повернути окупований Крим.

Я не знаю, чи поверне Україна Крим, але я вірю, що вона поверне собі Донецьк і Луганськ, — сказав політик. Поширити

Окрім того, Анджей Дуда несподівано заговорив про те, що доволі довго Крим знаходився під контролем РФ, однак не пояснив, як цей факт впливає на ймовірність його деокупації.