Польшу всколыхнули публичные конфликты после заявления Дуды про Крым
Категория
Мир
Дата публикации

Польшу всколыхнули публичные конфликты после заявления Дуды про Крым

Анджей Дуда
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Источник:  online.ua

Недавно польский лидер Анджей Дуда признался, что подвергает сомнению возможность деоккупации Крыма Украиной. Это заявление возмутило политиков из правящего лагеря Польши.

В Польше критикуют слова Дуды о Крыме

Наибольшее возмущение выражают представители руководящей "Гражданской коалиции".

Что важно понимать, президент Польши попал под шквал критики за сомнения в том, что Украина вернет Крым, а также за ремарку, что Крым долгое время принадлежал России, а не Украине.

С отдельным заявлением по этому поводу выступил известный политик Кшиштоф Брейз.

Стыдно. Сегодня Дуда говорит, что с Крымом неизвестно, потому что "большую часть времени он был в руках России". В августе 2022 года он утверждал, что Крым – это Украина, "так же, как Гданьск является частью Польши" – подчеркнул он.

Также слова Дуды сильно разозлили Дариуша Росати. Он даже назвал президента Польши "ужасной ошибкой".

Еще одно доказательство того, что Дуда – это какая-то ужасная ошибка. Избиратели "Права и справедливости", откройте глаза, – написал он в своем Twitte (Х).

Еще один представитель "Гражданской коалиции" Роман Гертих признался, что считает слова Анджея Дуды "глупым ответом".

Если решающим для государственной принадлежности является время, когда территория принадлежала к тому или иному государству, то прошу напомнить господину Дуде, что в нашей стране есть города, в своей истории принадлежавшие Польше более короткое время, чем другому государству... Какой бездонно глупый ответ!

Государственный секретарь Министерства национальной обороны Польши Цезарий Томчик публично высмеял заявление польского лидера.

Президент не обязан говорить по-английски... Но он должен разумно говорить по-польски и не вредить интересам собственной страны. Крым принадлежит Украине. Россия – оккупант.

Что именно Дуда сказал о Крыме

По словам главы Польши, он сомневается в способности Украины вернуть оккупированный Крым.

Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но верю, что она вернет себе Донецк и Луганск, — сказал политик.

Кроме того, Анджей Дуда неожиданно заговорил о том, что достаточно долго Крым находился под контролем РФ, однако не объяснил, как это влияет на вероятность его деоккупации.

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