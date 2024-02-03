Польшу всколыхнули публичные конфликты после заявления Дуды про Крым

Недавно польский лидер Анджей Дуда признался, что подвергает сомнению возможность деоккупации Крыма Украиной. Это заявление возмутило политиков из правящего лагеря Польши.
В Польше критикуют слова Дуды о Крыме
Наибольшее возмущение выражают представители руководящей "Гражданской коалиции".
Что важно понимать, президент Польши попал под шквал критики за сомнения в том, что Украина вернет Крым, а также за ремарку, что Крым долгое время принадлежал России, а не Украине.
С отдельным заявлением по этому поводу выступил известный политик Кшиштоф Брейз.
Также слова Дуды сильно разозлили Дариуша Росати. Он даже назвал президента Польши "ужасной ошибкой".
Еще один представитель "Гражданской коалиции" Роман Гертих признался, что считает слова Анджея Дуды "глупым ответом".
Государственный секретарь Министерства национальной обороны Польши Цезарий Томчик публично высмеял заявление польского лидера.
Что именно Дуда сказал о Крыме
По словам главы Польши, он сомневается в способности Украины вернуть оккупированный Крым.
Кроме того, Анджей Дуда неожиданно заговорил о том, что достаточно долго Крым находился под контролем РФ, однако не объяснил, как это влияет на вероятность его деоккупации.
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