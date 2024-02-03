Польшу всколыхнули публичные конфликты после заявления Дуды про Крым

Недавно польский лидер Анджей Дуда признался, что подвергает сомнению возможность деоккупации Крыма Украиной. Это заявление возмутило политиков из правящего лагеря Польши.

В Польше критикуют слова Дуды о Крыме

Наибольшее возмущение выражают представители руководящей "Гражданской коалиции".

Что важно понимать, президент Польши попал под шквал критики за сомнения в том, что Украина вернет Крым, а также за ремарку, что Крым долгое время принадлежал России, а не Украине.

С отдельным заявлением по этому поводу выступил известный политик Кшиштоф Брейз.

Стыдно. Сегодня Дуда говорит, что с Крымом неизвестно, потому что "большую часть времени он был в руках России". В августе 2022 года он утверждал, что Крым – это Украина, "так же, как Гданьск является частью Польши" – подчеркнул он.

Wstyd. Dziś A. Duda mówi, że z Krymem to nie wiadomo, bo „w większości czasu był w gestii Rosji”.

W sierpniu 2022 twierdził, że Krym to Ukraina, „tak jak Gdańsk jest częścią Polski”. pic.twitter.com/NxxaPOyi50 — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) February 2, 2024

Также слова Дуды сильно разозлили Дариуша Росати. Он даже назвал президента Польши "ужасной ошибкой".

Еще одно доказательство того, что Дуда – это какая-то ужасная ошибка. Избиратели "Права и справедливости", откройте глаза, – написал он в своем Twitte (Х). Поделиться

Kolejny dowód że Duda to jakaś koszmarna pomyłka. Wyborcy PiS, otwórzcie oczy. https://t.co/CuhUhVN24I — Dariusz Rosati (@DariuszRosati) February 2, 2024

Еще один представитель "Гражданской коалиции" Роман Гертих признался, что считает слова Анджея Дуды "глупым ответом".

Если решающим для государственной принадлежности является время, когда территория принадлежала к тому или иному государству, то прошу напомнить господину Дуде, что в нашей стране есть города, в своей истории принадлежавшие Польше более короткое время, чем другому государству... Какой бездонно глупый ответ!

Jeśli kwestią decydującą dla przynależności państwowej jest czas, w którym dany teren należał do jakiegoś państwa, to przypominam uprzejmie panu Dudzie, że są u nas miasta, które w swej historii należały krócej do Polski niż do innego kraju…

Co za bezdennie durna wypowiedź! https://t.co/l7aLkU5wEq — Roman Giertych (@GiertychRoman) February 3, 2024

Государственный секретарь Министерства национальной обороны Польши Цезарий Томчик публично высмеял заявление польского лидера.

Президент не обязан говорить по-английски... Но он должен разумно говорить по-польски и не вредить интересам собственной страны. Крым принадлежит Украине. Россия – оккупант. Поделиться

Что именно Дуда сказал о Крыме

По словам главы Польши, он сомневается в способности Украины вернуть оккупированный Крым.

Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но верю, что она вернет себе Донецк и Луганск, — сказал политик. Поделиться

Кроме того, Анджей Дуда неожиданно заговорил о том, что достаточно долго Крым находился под контролем РФ, однако не объяснил, как это влияет на вероятность его деоккупации.